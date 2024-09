Fotostrecke: KC-135R der US Air Force für Airpower 24 in Graz gelandet

Denn auf dem Flughafen der steirischen Landeshauptstadt traf eine Boeing KC-135R Stratotanker mit US-Militärpersonal im Vorfeld der Airpower in Zeltweg ein. Die KC-135 ist ein seltenes Flugzeug. Sie basiert auf der Boeing 707 und wurde im Jahr 1957 bei den US-Streitkräften in Dienst gestellt. Ihre Produktion endete 1965 also vor 59 Jahren. Sie ist neben der Boeing B-52 Stratfortress damit der älteste Flugzeugtyp im Bestand der US-Streitkräfte.

Die US-Streitkräfte betreiben noch immer mehr als 300 Flugzeuge dieses kombinierten Tankers/Transporters, wobei die aktuell im Einsatz stehenden Versionen moderne CFM52-2 Triebwerke haben, wie sie auch an der Boeing 737 verwendet werden.

Fotoimpressionen von der Ankunft in Graz

