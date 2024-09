Endlich: Airpower 24 öffnet ihre Pforten

Nach zwei Jahren Pause veranstaltet das Österreichische Bundesheer ab heute wieder gemeinsam mit den Partnern Land Steiermark und Red Bull am Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg die AIRPOWER24. Die AIRPOWER24 wird aus einer militärischen Leistungsschau am Boden, sowie Vorführungen der österreichischen Luftstreitkräfte und internationaler militärischer Kunstflugstaffeln sowie den Flying Bulls und Teilnehmern aus dem Bereich der Zivilluftfahrt, einer statischen Schau ziviler Aussteller aus den Bereichen der Luftfahrtindustrie, Forschung und Lehre sowie einer umfangreichen Rahmenveranstaltung am Flugplatzgelände inklusive dem Militärluftfahrtmuseum bestehen.

Die Teilnahme an der AIRPOWER24 ist für die Besucherinnen und Besucher auch 2024 kostenlos. "Wir empfehlen unseren Gästen, zur AIRPOWER24 jedenfalls einen Gehörschutz (Gehörschutzpfropfen) sowie je nach Witterungslage einen Nässe- und/oder Sonnenschutz mitzunehmen. Gehörschutzpfropfen können auch bei der Veranstaltung erworben werden", so die Veranstalter.

(red / AP)