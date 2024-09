Flughafen Wien: Rekordsommer 2024

Nach einem starken Juli übertreffen die Passagierzahlen am Flughafen Wien auch im Ferienmonat August das Vorkrisenniveau: Im August 2024 stieg das Passagieraufkommen um 8,7% auf 4.439.823 Reisende in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) und um 7,3% auf 3.331.345 Reisende am Standort Wien gegenüber dem August des Vorjahres. Der Einzelmonat August war mit 3.331.345 Reisenden der passagierstärkste Monat in der 70-jährigen Flughafengeschichte und liegt 5,7% über dem Vorkrisenniveau (August 2019). Mit 6.655.441 Passagieren am Standort Wien im Juli und August 2024 verzeichnete der Flughafen Wien einen Rekordsommer.

Am Standort Wien stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber August 2023 auf 2.575.690 (+9,9%) und jene der Transferpassagiere ging leicht auf 746.656 Reisende (-0,7%) zurück. Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 22.785 Starts und Landungen (+5,1%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem August 2023 um 21,5% auf 24.048 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen im August 2024

Im August 2024 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 1.147.430 Reisende (+9,0% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im August 2024 insgesamt 278.153 Passagiere (+10,1%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 59.811 Reisende (+12,2%) und nach Afrika 30.383 (+18,9%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im August 2024 insgesamt 74.171

(-31,0%) und in den Fernen Osten 53.351 Passagiere (+25,1%).

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich ebenfalls sehr gut: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im August 2024 auf 983.182 Reisende (+11,9%). Am slowakischen Flughafen Kaschau/Kosice legte das Passagieraufkommen stark auf 125.296 Reisende (+21,4%) zu.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis August 2024: +7,5% in Wien und +9,5% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis August 2024 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 7,5% auf kumuliert 21.041.772 Fluggäste zu – und liegt damit mit 0,3% über dem Vorkrisenniveau (2019). Das Frachtaufkommen stieg von Jänner bis August 2024 um 18,8% auf 190.814 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 9,5% auf 27.567.753 Reisende.

Verkehrsentwicklung August 2024

Flughafen Wien (VIE) 08/2024 Δ% 2023 01-08/2024 Δ% 2023 Passagiere an+ab+transit 3.331.345 +7,3 21.041.772 +7,5 Lokalpassagiere an+ab 2.575.690 +9,9 16.397.952 +9,1 Transferpassagiere an+ab 746.656 -0,7 4.578.054 +2,0 Bewegungen an+ab 22.785 +5,1 155.306 +5,8 Cargo an+ab in to 24.048 +21,5 190.814 +18,8 MTOW in to 977.023 +7,8 6.654.012 +8,5 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 08/2024 Δ% 2023 01-08/2024 Δ% 2023 Passagiere an+ab+transit 983.182 +11,9 6.000.457 +16,3 Lokalpassagiere an+ab 982.488 +12,2 5.992.189 +16,6 Transferpassagiere an+ab 694 -78,2 8.214 -60,1 Bewegungen an+ab 6.106 +14,3 39.282 +15,6 Cargo an+ab (in to) 1.845 +26,7 14.194 +17,5 MTOW (in to) 235.553 +13,2 1.521.547 +14,7 Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) 08/2024 Δ% 2023 01-08/2024 Δ% 2023 Passagiere an+ab+transit 125.296 +21,4 525.524 +17,8 Lokalpassagiere an+ab 125.296 +21,4 525.524 +17,8 Transferpassagiere an+ab 0 n.a. 0 n.a. Bewegungen an+ab 879 +32,4 4.022 +24,4 Cargo an+ab (in to) 0 -32,8 2 +493,8 MTOW (in to) 28.523 +23,0 124.088 +16,0 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 08/2024 Δ% 2023 01-08/2024 Δ% 2023 Passagiere an+ab+transit 4.439.823 +8,7 27.567.753 +9,5 Lokalpassagiere an+ab 3.683.474 +10,9 22.915.665 +11,1 Transferpassagiere an+ab 747.350 -1,0 4.586.268 +1,7 Bewegungen an+ab 29.770 +7,5 198.610 +8,0 Cargo an+ab (in to) 25.894 +21,8 205.010 +18,7 MTOW (in to) 1.241.099 +9,1 8.299.647 +9,7

(red / VIE)