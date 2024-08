Schwerer Unfall in der AUA-Technik am Flughafen Wien: Arbeiter stürzt von Gerüst in die Tiefe

Kürzlich kam es zu einem schwerwiegenden Arbeitsunfall in einem Hangar der AUA-Technik auf dem Flughafen Wien. Ein Mitarbeiter war in der Werft 3 auf einer Plattform mit Arbeiten beschäftigt. Aus vorerst unbekannter Ursache stürzte der etwa 60-Jährige dabei knapp 10 Meter in die Tiefe und zog sich beim Aufprall auf den Betonboden schwerste Verletzungen zu.

Neben dem Notarztteam der Flughafenfeuerwehr wurde umgehend auch ein Christophorus Notarzthubschrauber der ÖAMTC-Flugrettung alarmiert. Nach der Erstversorgung und Stabilisierung durch den Rettungsdienst wurde der schwer verletzte AUA-Mitarbeiter in ein Krankenhaus geflogen.

AUA-Pressesprecherin Yvonne Wachholder bestätigte auf Anfrage meine Recherchen: "Wir können bestätigen, dass es (...) leider in einem Hangar der Austrian Technik zu einem Arbeitsunfall kam. Ein Austrian Airlines Mitarbeiter ist von einer Arbeitsplattform gestürzt, die genaue Unfallursache wird nach wie vor untersucht. Die Sicherheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat stets oberste Priorität und wir tun alles, um den Vorfall lückenlos aufzuklären."

Nach Austrian Wings Informationen soll sich der Patient nach wie vor in einem ernsten Zustand befinden.

Text: Patrick Huber, www.der-rasende-reporter.info