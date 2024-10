Vienna Cargo Day und FlyPharma Conference im Oktober 2024 am Flughafen Wien

Vienna Cargo Day am 22. Oktober 2024

Zu den Programm-Highlights des Vienna Cargo Days am 22. Oktober 2024 gehören aktuelle Einblicke in die Möglichkeiten von KI-Anwendungen für Luftfrachtlieferketten, präsentiert von Univ. Prof. Dr. Sebastian Kummer, Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit einem Überblick in die immer komplexeren globalen Entwicklungen sowie anstehende Herausforderungen der Branche schafft Sam Okpro, CEO von PRO Air Cargo Consulting, eine weitere Grundlage für anregende Diskussionen. Einen Überblick über die Frachtabfertigung des Betriebs und dessen Zukunftsaussichten gibt Michael Mottl, Leiter der Abteilung für Zoll & Dokumentation der Flughafen Wien AG. Eröffnet wird der Vienna Cargo Day von Ralph Rösener, Manager des Cargo Business Development der Flughafen Wien AG und Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG, mit Insights zur wachsenden Rolle des Flughafen Wien in internationalen Entwicklungen sowie Glyn Hughes, Generaldirektor der TIACA.

FlyPharma am 23. + 24. Oktober 2024

Am 23. und 24. Oktober richtet sich der Fokus dann ganz auf den Bereich Pharma-Logistik und -Lieferketten. Teilnehmer der FlyPharma erwarten zwei Tage voller Impulse zu Markttrends, Innovationen, den neuesten gesetzlichen Anforderungen, Sicherheitstechnologien und zur Förderung der Zusammenarbeit verschiedener Akteure. Darüber hinaus wird eine exklusive Führung durch das Pharma Handling Center des Flughafens Wien angeboten.

Informationen und Anmeldemöglichkeiten für den Vienna Airport Cargo Day finden Interessierte unter folgendem Link: https://www.airportcity.at/cargo. Informationen und Anmeldemöglichkeiten für die zweitägige FlyPharma Konferenz finden Interessierte unter diesem Link: https://flypharmaeurope.com/tickets/

Cool Handling: Kompetenzcenter für Pharmafracht am Flughafen Wien

Mit dem Vienna Airport Pharma Handling Center (VPHC) betreibt der Flughafen ein eigenes Kompetenzzentrum für die Abfertigung von temperatursensibler Luftfracht. Über das Luftfrachtdrehkreuz Wien erreichen so neben allgemeiner Luftfracht auch Pharmasendungen weltweit ihr Ziel. Führende Frachtairlines wie Lufthansa Cargo, Emirates Cargo, Eva Air Cargo, Korean Air Cargo, Asiana, Cargolux, Turkish Cargo, Qatar Airways Cargo oder Silk Way West Airlines verbinden den Airport mit allen wichtigen internationalen Märkten. Gleichzeitig Treffen in der Gegenrichtung Sendungen aus allen Erdteilen in Wien ein, um in ganz Mittel- und Osteuropa sicher, schnell und zuverlässig verteilt zu werden.

Über den Cargo-Hub Flughafen Wien

Mit seiner geografisch günstigen Lage in Europa hat sich der Flughafen Wien als wichtiges globales Frachtdrehkreuz für Mittel- und Osteuropa etabliert. Insbesondere für interkontinentale Transporte wird der Flughafen Wien von führenden Frachtairlines angeflogen. Der Standort bietet mit seiner 24-Stunden-Betriebsbereitschaft schnelle Umschlagzeiten an. Für die Luftfracht stehen 10 Flugzeugstellplätze der Kategorie F (Boeing 747, Antonow 124) in unmittelbarer Nähe zum Abfertigungsgebäude zur Verfügung. Der Flughafen ist fest im europäischen Netz der Luftfrachtersatzverkehre verankert. Innerhalb von 24 bzw. 48 Stunden werden die wichtigsten Verbraucher- und Wirtschaftszentren Mittel- und Osteuropas erreicht. Die in Wien börsennotierte Betreibergesellschaft Flughafen Wien AG ist mit mehr als 5.400 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber in seiner Region.

(red / VIE)