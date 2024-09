Flughafen Wien: Spatenstich für neues Hotel mit über 500 Zimmern

Auf dem Flughafen Wien entsteht derzeit das größte Hotel am Standort und viertgrößte Österreichs: Der Wiener Immobilienentwickler MAMMA Group errichtet derzeit eine Herberge mit 510 Zimmern, die unter der Marke Vienna House Easy by Wyndham von der Berliner HR Group, dem größten Multi-Brand-Hotelbetreiber Europas, geführt wird. Damit erhöht sich die Hotelkapazität am Airport auf künftig mehr als 1.400 Zimmer. Beim Bau setzt man auf Nachhaltigkeit: Das Vienna House Easy Airport Vienna wird das europaweit größte Hotel in Holzbauweise sein. Die Eröffnung ist für Ende 2025 geplant. Die Bauarbeiten laufen nun an – kürzlich erfolgte der offizielle Spatenstich.

„Mit der Erweiterung des Hotelangebots schafft der Flughafen Wien deutlich mehr Bettenkapazitäten am Standort, die Nachfrage dafür ist sehr groß. Über 1.400 Zimmer stehen für unsere Gäste ab Ende 2025 zur Verfügung. Gerade in einer Zeit großer wirtschaftlicher Unsicherheit zeugt diese wesentliche Investition von Optimismus und Mut. Und sie basiert auf dem Vertrauen auf eine positive Zukunft für das Reisen und die AirportCity“, erklärte dazu Flughafen Wien-Vorstand Günther Ofner.

Vienna House Easy by Wyndham Airport Vienna wird größtes Hotel am Airport

Mit 510 Zimmern wird das Vienna House Easy das größte Hotel auf dem Flughafen Wien und unter den vier größten Hotels in Österreich sein. Das Konzept kombiniert Economy mit Lifestyle und bietet ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Errichtet wird das Vienna House Easy an der B9 in Richtung Schwechat, direkt neben dem VIP & General Aviation Terminal des Flughafen Wien. Die Bauarbeiten sind seit kurzem im Gange, die Eröffnung ist für Ende 2025 geplant.

Europaweit größtes Hotel in Holzbauweise

Schon beim Bau werden neue Meilensteine gesetzt: Das Vienna House Easy by Wyndham Airport Vienna wird das europaweit größte Hotel aus Holz sein. Es wird in Holz-Hybrid-Bauweise konstruiert und integriert darüber hinaus eine CO2-freie Wärme- und Kälteversorgung. Ebenso wird ein Teil des Strombedarfs durch eine eigene Photovoltaik-Anlage am Dach des Hotels gedeckt werden.

Errichtet wird das neue Flughafenhotel von der Wiener MAMMA Group. Diese entwickelt in Österreich und Deutschland Geschäftsflächen, Wohnanlagen und in den letzten Jahren verstärkt Hotels. Aktuell realisiert MAMMA Group vier Hotelprojekte im DACH-Raum.

AirportCity: Neues Hotel für multifunktionalen Standort

Das Vienna House Easy by Wyndham ist das dritte Hotel am Flughafen-Standort und per Auto, Bus und Bahn direkt und leicht erreichbar. Damit erweitert die AirportCity ihre Nächtigungskapazitäten und ihr Leistungsangebot. Mit über 23.000 Beschäftigten in mehr als 250 Unternehmen ist die Airport City am Flughafen Wien eine wachsende Stadt.

(red / VIE)