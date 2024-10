Flughafen Wien erhält IATA CEIV-Lithiumbatterien-Zertifizierung

„Hohes Maß an Sicherheit und Service in der Frachtabfertigung am Flughafen Wien: Die IATA-Zertifizierung bestätigt uns einmal mehr als verlässliches und sicheres Cargo-Drehkreuz in Europa. Der Flughafen Wien ist wichtiger Frachtumschlagsplatz mit Warensendungen aus aller Welt – diese Position wollen wir weiter ausbauen. Wir erweitern dafür laufend unsere Servicepalette und leisten gleichzeitig einen Beitrag zur Minimierung von Risiken im Luftfrachtverkehr“, erklärt Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Die neue Zertifizierung zeigt einmal mehr, dass wir bei der Umsetzung höchster Standards sehr erfolgreich sind. Dies ist ein wichtiger Schritt für den Flughafen Wien und ein starkes Signal an den Markt. In einer Zeit, in der der Bedarf an Lithiumbatterien rasant wächst, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir als Cargo-Hub sicherstellen, dass diese Produkte sicher und effizient gehandhabt werden“, sagt Michael Zach, Senior Vice President Ground Handling & Cargo Operations der Flughafen Wien AG.

Flughafen Wien bietet höchste Expertise und Sicherheit im Frachthandling von Lithiumbatterien

Von Laptops über Mobiltelefone bis zu Elektrogeräten aller Art – Lithiumbatterien sind in vielen Konsumgütern enthalten, die per Luftfracht über das Drehkreuz Wien in weite Teile Europas weiterverteilt werden. Aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften stellen diese ein erhöhtes Risiko dar, wenn sie nicht ordnungsgemäß gehandhabt und transportiert werden. Das Handling von Sendungen mit Lithiumbatterien, die als Gefahrgut im Luftfrachtverkehr besondere Aufmerksamkeit erfordern, ist daher mit hohen Sicherheits- und Qualitätsstandards verbunden. Im Rahmen eines Audits hat der Flughafen Wien nachgewiesen, dass er alle Anforderungen erfüllt, um diese anspruchsvollen Aufgaben sicher und regelkonform durchzuführen.

IATA CEIV-Lithiumbatterien-Zertifizierung – Gewährleistung für sicheren Transport

Die IATA CEIV-Lithiumbatterien-Zertifizierung ist ein global anerkanntes Programm, das speziell für den sicheren Transport von Lithiumbatterien entwickelt wurde. Die Zertifizierung stellt sicher, dass Unternehmen, die Lithiumbatterien transportieren, die höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards einhalten, indem sie umfassende Schulungen, strenge Prozesskontrollen und regelmäßige Audits durchlaufen. Diese Zertifizierung ist nicht nur ein Zeichen für die Einhaltung globaler Vorschriften, sondern auch ein wichtiger Schritt, um die Sicherheit in der Luftfrachtbranche zu verbessern. Sie hilft dabei, Risiken zu minimieren und die Effizienz in der gesamten Lieferkette zu steigern.

Über den Cargo-Hub Flughafen Wien

Mit seiner geografisch günstigen Lage in Europa hat sich der Flughafen Wien als wichtiges globales Frachtdrehkreuz für Mittel- und Osteuropa etabliert. Insbesondere für interkontinentale Transporte wird der Flughafen Wien von führenden Frachtairlines angeflogen. Der Standort bietet mit seiner 24-Stunden-Betriebsbereitschaft schnelle Umschlagzeiten an. Für die Luftfracht stehen 10 Flugzeugstellplätze der Kategorie F (Boeing 747, Antonow 124) in unmittelbarer Nähe zum Abfertigungsgebäude zur Verfügung. Der Flughafen ist fest im europäischen Netz der Luftfrachtersatzverkehre verankert. Innerhalb von 24 bzw. 48 Stunden werden die wichtigsten Verbraucher- und Wirtschaftszentren Mittel- und Osteuropas erreicht. Die in Wien börsennotierte Betreibergesellschaft Flughafen Wien AG ist mit mehr als 5.400 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber in seiner Region.

(red / VIE)