Tipp: Morgen Tag der Leutnante in Wiener Neustadt

In der "Allzeit Getreuen" findet morgen wieder ein großer Festakt in der Militärakademie statt. Auch die Luftstreitkräfte sind vertreten.

Alle Jahre wieder geht in Wiener Neustadt der Tag der Leutnante über die Bühne. Im vergangenen Jahr gab es eine große Parade der Luft- und Bodenstreitkräfte, heuer wurde die Parade aufgrund der Hochwasserkatastrophe in Niederösterreich abgesagt. Verschiedene Waffengattungen werden allerdings mit Infoständen vertreten sein, so auch die Luftwaffe des Bundesheeres. In einem Hubschraubersimulator können Interessierte ihr Talent unter Beweis stellen, heißt es aus dem Bundesheer. Es gibt zudem ein eigenes Kinderprogramm.

Der Jahrgang, der morgen ausgemustert wird, ist übrigens nach Generalmajor Emil Sommer benannt, einen großen jüdischen Offizier, der von den Nazis inhaftiert wurde, diese schreckliche Zeit aber zum Glück überlebte.

Die Details:

12.35 Uhr: Einmarsch der Ehrenformation

13.00 Uhr: Festakt zum "Tag der Leutnante"

Meldung an den Herrn Bundespräsidenten

Bundeshymne

Abschreiten der Front

Flaggenparade

Ansprache des Kommandanten der Theresianischen Militärakademie

Worte der Geistlichkeit

Ansprache des Chefs des Generalstabes

Ansprache der Bundesministerin für Landesverteidigung

Ansprache des Herrn Bundespräsidenten und Übergabe Offizierssäbel an den Jahrgangsersten

Ableisten des Treuegelöbnisses

Meldung der Beendigung des Festaktes und Ausmarsch der Ehrenformation

i.A. Persönliche Vorstellung der Leutnante an den Herrn Bundespräsidenten

10.00 - 16.00 Uhr: Waffen- und Geräteschau in der Begegnungszone

Kampfpanzer Leopard 2, Schützenpanzer ULAN, Radpanzer Pandur,.... entdecke das Großgerät des Bundesheeres

Soldatinnen und Soldaten stehen für Fragen rund um den Dienst im Bundesheer zur Verfügung

Passwörter knacken, versteckte Hinweise finden, Webseiten identifizieren und noch viel mehr… darum geht es im Cyber Escape Room.

Versuch Dich als Pilot und fliege einen Hubschrauber - der Hubschrauber-Simulator macht´s möglich Für die Kleinen steht neben der echten Burg eine kleine - die Hüpfburg



(red / ÖBH)