Fotoreportage: Große Luftparade über Wiener Neustadt am Tag der Leutnante

Am vergangenen Samstag fand in Wiener Neustadt wieder der Tag der Leutnante statt. Erstmals seit vielen Jahren gab es auch wieder eine große Parade vor der Militärakademie. Auch Österreichs Luftwaffe präsentierte sich dabei.

Am Samstag, den 30. September 2023, wurden 78 Berufs- und 43 Milizoffiziere, darunter 10 Frauen (9/1), an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt feierlich in die Truppe übernommen. Der Tag der Leutnante fand im Beisein von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner statt. Anschließend an den Festakt wurde erstmals wieder eine große Parade zu Ehren der neuen Offiziere auf der Grazer Straße vor der Burg durchgeführt.

PC-6 Porter

Die PC-7 sind teil des Systems Luftraumüberwachung und können mit Gunpods ausgerüstet werden.

Dabei paradierten rund 1.000 Soldatinnen und Soldaten mit 60 Räderfahrzeugen, 90 gepanzerten Fahrzeugen sowie rund 20 Luftfahrzeugen auf bzw. über der Grazer Straße vor der Burg. Außerdem bot ein Rahmenprogramm Bundesheer zum Angreifen und Erleben. Militärisches Gerät wie der Schützenpanzer „Ulan“, der Kampfpanzer „Leopard“ 2, der Mannschaftstransportpanzer „Pandur“ und das Universalgeländefahrzeug BvS10 "Hägglunds" konnten ganz aus der Nähe kennengelernt werden. Soldatinnen und Soldaten gaben weiters Einblick aus erster Hand in ihren Alltag und ihre Ausbildung und standen für Fragen zur Karriere im Bundesheer bereit.

Black Hawk und AB 212 im Formationsflug

Bei der Parade, die von tausenden interessierten Bürgern besucht und teils auch lautstark bejubelt wurde, präsentierten sich nahezu all Waffengattungen des Bundesheeres. Besonders stark vertreten war auch die österreichische Luftwaffe.

Auch ein Drohnensystem wurde im Rahmen der Parade vorgestellt.

Alouette III

Es gab Überflüge von mehr als 20 Luftfahrzeugen der Typen Pilatus PC-6, PC-7, Agusta Bell AB 212, Alouette III, Sikorsky Black Hawk, AW 169 und der Eurofighter, die die Speerspitze der österreichischen Luftstreitkräfte bilden.

Weite, nicht aviatische, Fotoimpressionen

Flaggenparade am Exerzierplatz der MilAk - im Hintergrund die neuen Leutnante.

Unter den neuen Offizieren befanden sich auch 10 Frauen.

An der altehrwürdigen Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt studieren auch Angehörige ausländischer Streitkräfte als Gaststudenten, darunter Soldaten aus den USA, Kanada, Tschechien oder Bosnien-Herzegowina.

Der Kommandant des Akademikerbataillons der Theresianischen Militärakademie, Oberst Gerhard Fleischmann kommandierte den Festakt. Fleischmann gilt als Urgestein, der selbst mit über 60 Jahren noch lange Märsche in voller Ausrüstung an der Spitze "seiner" Fähnriche bewältigt. Bundesheer-Sprecher Oberst Michael Bauer bezeichnete Fleischmann in einem Twitter-post einmal als "gutes Beispiel für Führen durch Vorbild".

Verteidigungsministerin und Bundespräsident.

Ehrenformation

Auch eine Abordnung der Schüler der BHAK für Führung Sicherheit, die an die MilAk angegliedert ist, war vertreten.

Bundespräsident, Verteidigungsministerin und Geralstabschef Striedinger gratulierten jedem der 121 neuen Leutnante persönlich.

Fliegerabwehrwaffe Mistral.

Kommandant und Richtschütze eines Schützenpanzers Ulan bei der Parade.

Speerspitze der gepanzerten Verbände des Österreichischen Bundesheeres: Der Leopard 2A4, für den kürzlich ein umfassendes Modernisierungspaket beschlossen wurde.

Kommandant und Richtschütze eines Leopard 2.

"Raubkatzen" vom Typ Leopard 2 auf der Grazer Straße vor der Militärakademie.

Auch das Jagdkommando präsentierte sich. Kommandant Brigadier Philipp Ségur-Cabanac persönlich führte die Parade seiner Einheit an.

