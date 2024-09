Wizz Air führt neue Premium Discount Club Mitgliedschaft ein

Wizz Air ist stolz darauf, die Einführung ihrer WIZZ Discount Club (WDC) Premium-Mitgliedschaft bekannt zu geben, die Kunden in ihrem gesamten Netzwerk erweiterte Reisevorteile bietet. Zum Preis von nur 349,99 Euro pro Jahr kombiniert die WDC-Premium-Mitgliedschaft die Annehmlichkeiten des Wizz Discount Clubs mit neuen Vergünstigungen für Einzel- und Gruppenreisende, die ein komfortableres und kostengünstigeres Flugerlebnis garantieren, wie die Airline in einer Pressemitteilung schreibt.

Mit dieser Mitgliedschaft kommen die Kunden in den Genuss von Priority Boarding mit dem zusätzlichen Vorteil eines Trolleys an Bord, einer Premium-Sitzplatzauswahl und zusätzlicher Beinfreiheit, die für bis zu zwei Passagiere zur Verfügung steht. Mitglieder erhalten außerdem 10 Euro Ermäßigung auf Flugtarife ab 19,99 Euro und 5 Euro Ermäßigung beim Online-Kauf von aufgegebenem Gepäck sowie exklusive Sonderangebote und Rabatte an Bord.

Wizz Air führt außerdem die WIZZ Discount Club Premium Plus-Mitgliedschaft ein, die die Vorteile von WDC Premium auf Gruppen von bis zu sechs Passagieren ausweitet und sich somit perfekt für gemeinsam reisende Familien oder Freunde eignet. Beide Mitgliedschaften sind für ein Jahr gültig und erhöhen die Flexibilität und den Wert, für den Wizz Air bekannt ist.

Für diejenigen, die den Wizz Discount Club noch nicht kennen, bietet Wizz Air den Wizz Discount Club Light an, eine kostenlose Mitgliedschaftsoption, die Zugang zu exklusiven Gutscheinen an Bord sowie zu WIZZ Café- und Boutique-Aktionen bietet. Alternativ können sich Vielreisende für den Wizz Discount Club Standard entscheiden, der zusätzliche Vorteile bietet, wie z.B. 5 Euro Rabatt beim Online-Kauf von aufgegebenem Gepäck und 10 Euro Rabatt bei Flügen über 19,99 Euro, sowie die gleichen Sonderaktionen an Bord.

Durch das Angebot mehrerer Mitgliedschaftsstufen entwickelt Wizz Air seine Dienstleistungen ständig weiter, um den unterschiedlichen Bedürfnissen seiner Kunden gerecht zu werden. So wird sichergestellt, dass jeder, vom Gelegenheitsflieger bis zum Vielflieger, von weiteren Ersparnissen und verbessertem Komfort in der Luft profitieren kann.

WIZZ DISCOUNT CLUB LIGHT WIZZ DISCOUNT CLUB STANDARD WIZZ DISCOUNT CLUB PREMIUM Kostenlos 39,99 Euro / Jahr 349,99 Euro / Jahr Exklusive Bordgutscheine Exklusive Bordgutscheine Exklusive Bordgutscheine WIZZ Café und Boutique Aktionen WIZZ Café und Boutique Aktionen WIZZ Café und Boutique Aktionen 10 Euro Ermäßigung auf Flugtickets ab 19,99 Euro 10 Euro Ermäßigung auf Flugtickets ab 19,99 Euro 5 Euro Ermäßigung auf online gekauftes Gepäck 5 Euro Ermäßigung auf online gekauftes Gepäck WIZZ Priority mit einem Handgepäckskoffer an Bord Premium (unbegrenzte) Sitzplatzauswahl

(red / Wizz Air)