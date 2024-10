WIZZ Air nimmt ab sofort eine weitere Verbindung ab Leipzig/Halle auf und bietet Flüge nach Tirana an. Jeweils montags, mittwochs und freitags verbindet die Airline Mitteldeutschland mit der albanischen Hauptstadt.

WIZZ Air baut damit sein Angebot ab Leipzig/Halle aus. Bereits seit Juni 2024 bedient die Airline jeweils donnerstags sowie sonntags die Verbindung Leipzig/Halle – Bukarest. Die Flüge sind bereits buchbar.

Beide Verbindungen werden auch im Rahmen des Winterflugplans angeboten, der am 27.10. 2024 in Kraft tritt. Die Flüge nach Tirana werden dann dienstags, donnerstags und samstags angeboten. Bukarest wird in der Wintersaison dienstags und samstags angeflogen.

(red / Mitteldeutsche Flughäfen AG)