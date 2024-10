SWISS fliegt öfter nach Berlin

Reisende ab BER können im Winter 2024/2025 aus einem noch breiteren Flugangebot in die Schweiz wählen. Die Schweizer Fluggesellschaft Swiss International Air Lines (SWISS) baut ihr Flugangebot am BER aus und verbindet den BER ab sofort mit Genf in der Schweiz. Die neue Verbindung wird täglich geflogen und ist für Städte- wie für Businessreisende interessant.

Die Flugzeiten in den Abendstunden ermöglichen es Reisenden, die Zeit vor Ort optimal auszunutzen. Die Flugzeuge landen jeweils um 19.30 Uhr am BER und heben in Richtung Genf um 20.15 Uhr wieder ab. Ankunft in der Schweiz ist 22.00 Uhr. Geflogen wird mit Flugzeugen der Airbus A220-Familie. Die Airline fliegt weiterhin bis zu achtmal täglich ab BER nach Zürich.

Genf ist ein internationales Zentrum für Diplomatie und Sitz zahlreicher Organisationen. Die Stadt am Genfersee bietet hohe Lebensqualität, ein reiches kulturelles Erbe und historische Sehenswürdigkeiten.

(red / Berliner Flughäfen)