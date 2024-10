Österreichs Flughafenfreunde tagten in Salzburg

Unter dem Motto „Luftfahrt verbindet und begeistert viele Menschen“ tagten auf Einladung des FAN-CLUB Salzburg Airport die Vorstände der Clubs und Vereine der Freunde der Flughäfen Österreichs Wien, Linz, Graz und Innsbruck am 4. und 5. Oktober 2024.

Die Geschäftsführerin, Frau Bettina Ganghofer, bereitete den Anwesenden im Sitzungssaal der Geschäftsleitung einen herzlichen Empfang. Über die Ziele und anstehenden Projekte des Salzburg Airports informierte Frau Ganghofer die interessierten Zuhörer. Bei einer kurzen Vorstellungsrunde gaben die Vereinsvorstände ein kurzes Statement über die Neuigkeiten und Belange ihrer Clubs ab. Bei Arbeitssitzungen in den beiden Tagen wurden die Projekte vertieft und es herrschte ein reger Austausch unter den Teilnehmern.

Auf Einladung des FAN-CLUB befasste sich als Referent der Pressesprecher des Salzburg Airport, Alexander Klaus, mit der Situation der Bundesländerflughäfen, im Besonderen des größten Bundesländerflughafen Salzburg. Die Entwicklung der Passagierzahlen und Destinationen, die politische und wirtschaftliche Situation des Airports standen im Interesse genauso wie die Fortschritte beim Umweltschutz.

Die historische Sammlung und die einzigartigen Gebäude der Hangar 7 und 8 am Salzburg Airport waren zudem ein Glanzpunkt der Tagung. Durch die Ausstellung der Sammlung von historischen Flugzeugen der Flying Bulls sowie Formel-1-Rennwagen begleiteten Raimund Riemann und Lukas Költringer. Dabei erfuhren die Besucher viel über die Ausstellungsstücke und deren Wartung. Nach diesen abwechslungsreichen und informativen Tagen verabschiedete Obmann Peter Knoll vom FAN-CLUB Salzburg Airport die Tagungsteilnehmer. Ein Zusammenkommen bereichert das Clubleben und stärkt das Miteinander der Interessierten an der Luftfahrt, immer das Ziel in den Augen: Die Unterstützung ihrer Heimatflughäfen.

(red / Airportfanclub SZG)