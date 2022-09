Mit Video: Rauschendes Fest zum 30. Geburtstag der Flughafenfreunde Wien

Am 15. September 1992 wurde der Verein der Flughafenfreunde Wien ins Vereinsregister eingetragen und damit offiziell aus der Taufe gehoben. Exakt 30 Jahre später fand aus diesem erfreulichen Anlass am Flughafen Wien ein rauschendes Fest statt. Zu den Gratulanten und Festgesten gehörten neben dem Flughafen Wien auch viele Vertreter von Fluglinien - die AUA war allerdings leider - aus unbekannten Gründen - nicht vertreten.

Es war nicht das dreckige, sondern das "planespottende Dutzend" das im Sommer vor 30 Jahren in einem Lokal in der Wiener Innenstadt zusammen saß und sich Gedanken über die Vereinsgründung machte. Die Flughafenfreunde Wien waren geboren. Wenig später, am 15. September 1992, erfolgte dann die Eintragung ins Vereinsregister.

Videoimpressionen vom Festakt "30 Jahre Flughafen Wien" - zum Abspielen bitte in das Vorschaubild klicken.

Was in einem Wirtshaus begann, hat sich 30 Jahre später zum größten Flughafenfreunde-Verein des Landes entwickelt. Und genau das wurde gestern, am 15. September 2022, im Office Park 4 des Wiener Flughafens gebührend gefeiert.

Unter der charmant-professionellen Moderation der bekannten Moderatorin und Journalistin Sasa Schwarzjirg ließ der amtierende Obmann Gernot Kastner die vergangenen 30 Jahre Revue passieren - Kastner war übrigens noch ein Kleinkind, als die Flughafenfreunde gegründet wurden. Er übernahm das Amt vor rund dreieinhalb Jahren von Martin Dichler, der die Geschicke des Vereins fast 20 Jahre lang gelenkt hatte und noch heute hohes Ansehen bei vielen Mitgliedern genießt.

Charmant und kompetent: Moderatorin Sasa Schwarzjirg

Gefeiert wurde gemeinsam mit langjährigen Freunden, Airline-Partnern und Sponsoren aus der Branche. Im Rahmen des Abends bedankte sich der Vorstand der Flughafenfreunde Wien beim Flughafen Wien selbst, der, vor allem seit das dynamische und erfolgreiche Vorstandsduo Julian Jäger und Günther Ofner am Steuer ist, den Verein ausgezeichnet unterstützt. Lob und Anerkennung gab es insbesondere für Thomas Gamharter von der "Besucherwelt" des Flughafens, der seit Jahren als kompetenter Ansprechpartner für den Verein fungiert. Gamharter hat sich auch um die Organisation des Festaktes augesprochen verdient gemacht.

Die Flughafenfreunde aus Salzburg, vertreten durch Obmann Peter Knoll, und Qatar Airways, vertreten durch Priska Glatzer, überbrachten aus Anlass des 30. Geburtstages des Vereines köstliche Torten und auch seitens des Flughafens Wien gab es nachhaltige Geschenke für denn Verein. So wird es am Airport künftig einen "Flughafenfreunde Wien Platz" geben, auf dem ein Baum für den Verein gepflanzt wird. Und auf dem Besucherdeck wird eine Bank mit einer Widmung für den Verein versehen.

Krönender Abschluss war die Auszeichnung von drei langjährigen verdienten Mitgliedern als "Ehrenmitglied": Michael Tmej, der 1982 als Ramp Agent am Flughafen begann und sich später bis zum Manager des slowakischen Flughafens Kaschau/Kosice hocharbeitete, unterstützte die Flughafenfreunde im Rahmen seiner Tätigkeit immer wieder. "Das war für uns eine wertvolle Hilfe", so Alt-Obmann Martin Dichler, von einigen Weggefährten humorvoll auch "geliebter ewiger Präsident" ;-) genannt.

Ebenfalls geehrt wurden die Gründungsmitglieder und früheren Vorstandsmitglieder Thomas Simandl und Thomas Posch, wobei letzterer eine Videobotschaft überbrachte, denn eine Corona-Infektion verhinderte seine Teilnahme.

Einziger Wermutstropfen: Von Österreichs größter Fluglinie, vom "Platzhirsch" Austrian Airlines, war erstaunlicherweise überhaupt kein offizieller Vertreter bei der Jubiläumsfeier anwesend. Die Gründe für das Fernbleiben eines AUA-Vertreters liegen im Dunkeln.

Im Anschluss an den offiziellen Teil wurde das köstliche Buffet eröffnet und die Gäste des Abends führten anregende aviatische Gespräche.

Austrian Wings gratuliert den Flughafenfreunden Wien und seinen rund 250 Mitgliedern zum runden Jubiläum und wünscht noch viele weitere erfolgreiche Jahre!

Fotoimpressionen

Die Stimmung hätte nicht besser sein können.

Gernot Kastner, amtierender Obmann der Flughafenfreunde Wien

Flughafensprecher Peter Kleemann überbrachte Grußbotschaften der beiden Flughafenvorstände, die leider kurzfristig verhindert waren. Kleemann unterstrich dabei unter anderem die gute Zusammenarbeit und die hervorragende Beziehung des Flughafens zum Verein.

Auch Thomas Gamharter (Mitte) wurde vom Verein für seine Verdienste gedankt.

Dieses Schild wird künftig auf einer Bank am Besucherdeck angebracht sein.

Kurt Hofmann, DER österreichische Luftfahrtjournalist schlechthin gratulierte dem Verein ebenfalls und referierte über aktuelle Veränderungen in der Luftfahrt.

Peter Kleemann (rechts) und Austro Control Sprecher Markus Pohanka (links)

V. l. n. r.: Michael Tmej, Martin Dichler, Thomas Simandl

Obmann Gernot Kastner dankte Michael Tmej für seine Verdienste und verlieh ihm die Ehrenmitgliedschaft.

Der "geliebte ewige Präsident" ;-) Alt-Obmann Martin Dichler mit dem per Video zugeschalteten Gründungsmitglied Thomas Posch.

Die Veranstaltung wurde professionell in Bild und Ton für die Nachwelt festgehalten.

Videobotschaft von Gründungsmitglied Thomas Posch, der wegen einer Corona-Infektion nicht persönlich am Festakt teilnehmen konnte.

Die Feier zum 25. Jubiläum des Vereins hatte Martin Dichler noch selbst organisiert, bei der 30-Jahr-Feier zeigte er sich tiefenentspannt und bestens gelaunt.

Gründungsmitglied Thomas Simandl

Die Salzburger Flughafenfreunde überbrachten eine Torte.

Auch Qatar Airways gratulierte mit etwas Süßem.

Für das ausgezeichnete Catering sorgte die Firma Schwarz Hirsch; positiv hervorzuheben ist auch das freundliche und bestens geschulte Personal des Unternehmens, etwas, das heutzutage leider nicht mehr selbstverständlich ist.

Das Catering ließ keine Wünsche offen.

Vertreterinnen von Ethiopian Airlines mit Kurt Hofmann

Die Firma Winwood stellte eine Fotobox für lustige Erinnerungsschnappschüsse zur Verfügung.

(red HP)