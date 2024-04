Flughafenfreunde Wien führten Stop Littering Tag 2024 durch

Am vergangen Samstagvormittag, dem 13.4. versammelten sich 25 Mitglieder des Vereins der Flughafenfreunde Wien, um bei besten Wetter wieder etwas für die Umwelt zu tun.

Nach einem Jahr wetterbedingter Pause wurde in mehreren Gruppen aufgeteilt rund um den Flughafen Wien Schwechat wieder säckeweise Müll eingesammelt. Neben den klassischen Fundstücken wie Dosen, Plastikflaschen, Zigarettenstummel, etc wurden auch einige Kuriositäten gefunden, zB ein Headrestcover von Braathens. Neben dem guten Zweck für die Umwelt war es auch ein lustiger und erfolgreicher Vormittag für so manchen Spotter und auch der Nachwuchs hatte seinen Spaß. Nach einem abschließenden Gruppenfoto gab es vom Verein noch Getränke zum Ausklang.

Der Verein bedankt sich herzlich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die Unterstützung und das Engagement, damit die Natur um den Flughafen herum blühen kann. Obmann Gernot Kastner: "Dem Verein ist Umweltschutz und Nachhaltigkeit wichtig. Die Sammelaktion zeigt, dass nicht nur geredet, sondern auch angepackt wird. Der Flughafen Wien ist ein Vorbild für Nachhaltigkeit und führt seinen Betrieb seit 2023 CO2 neutral. Dazu wesentlich beigetragen haben die zahlreichen neuen Photovoltaikanlagen, die rund um den Flughafen errichtet wurden und deren Ausmaß vielen erst während der Sammelaktion erstmalig bekannt wurde. Dies zeigt das Luftfahrt und Umwelt kein Widerspruch sind."

Kastner weiter: "Ebenso möchten wir uns bei dem Abfallwirtschaftsverband Schwechat bedanken, der uns Arbeitshandschuhe und Müllsäcke zu Verfügung gestellt hat, und freuen uns auf die Wiederholung im nächsten Jahr."

(red / FHF Wien)