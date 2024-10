Terror gegen Israel: Delta setzt Flüge bis April 2025 aus

Delta Airlines hat bekannt gegeben, dass sie die Streichung aller Flüge von und nach Israel bis mindestens April 2025 verlängert. In einer Mitteilung der Fluggesellschaft heißt es, dass die Flüge auf der Strecke New York JFK-Tel Aviv "aufgrund des anhaltenden Konflikts in der Region bis zum 31. März 2025 pausiert werden".

Die Fluggesellschaft hatte ihre Flüge nach Israel nach dem Terroranschlag der radikal islamischen Terrororganisation Hamas vom 7. Oktober 2023 gestrichen und erst im Juni 2024 wieder aufgenommen. Nachdem Israel den Hamas-Kommendeur Ismail Haniyah in Teheran erfolgreich neutralisieren konnte, setzte Delta die Flüge nach Israel allerdings wieder aus - bis heute.

Das jüdische Kulturmagazin "Nu" analysierte den Terror gegen Israel vor einigen Monaten und kam angesichts der radikal-muslimischen Mobs auf europäischen Straßen, die offen die Vernichtung Israels fordern, zu dem Befund, dass in Teilen Europas bereits eine "Islamisierung" erfolgt und die "innere Sicherheit erodiert" sei.

Hinweis der Redaktion: Wer sich für die Hintergründe des arabisch-islamistischen Terrors gegen Israel interessiert und etwas über die Einsätze der israelischen Luftwaffe zur Verteidigung der Heimat von 1948 bis heute erfahren möchte, dem sei das Buch "Wie König Davids Söhne den Himmel eroberten. Von Sternstunden und Tragödien der israelischen Luftfahrt" empfohlen, das auch als Hardcover erschienen ist. Auch die Geschichte von EL AL Israel Airlines wird darin ausführlich beleuchtet. Ein eigenes Kapitel des Buches ist zudem dem arabischen Terroranschlag auf EL AL am Flughafen Wien im Jahr 1985 gewidmet - samt mehrerer Zeitzeugeninterviews.

In einem ganz aktuellen Interview mit "Militär Aktuell" gibt der israelische Armeesprecher Arye Shalicar zudem interessante Einblicke in den israelischen Abwehrkampf gegen den radikal-islamischen Terrorismus.

