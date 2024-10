(Luft-)Schlag auf Schlag: Israels Kampf gegen den radikal-islamischen Terror immer erfolgreicher

Am 7. Oktober 2023 überfielen gewaltbereite antisemitische Muslime aus dem Gazastreifen Israel und richteten dort ein Massaker an. Die Hamas-Terroristen und "ganz normale" arabische Zivilisten schlachteten unter lauten "Allahu-akbar"-Rufen rund 1.200 Menschen ab, vom Kleinkind bis zum Greis und entführten gut 200 Geiseln in den Gazastreifen. Ein Teil dieser Entführten wurde von den Hamas-Bestien in Gaza ermordet. Zahlreiche Muslime weltweit, auch auf deutschen und österreichischen Straßen, bejubelten dieses Massaker, teils vor laufenden Kameras. Seither befindet sich Israel in einem Verteidigungskrieg, den es auf höchst ethische Weise führt.