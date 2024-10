Wizz Air eröffnet neues Simulatorzentrum am Flughafen Rom-Fuimincino

Die ungarische Wizz Air hat ihr neuestes Piloten-Trainingcenter am Flughafen Rom Fiumicino in Italien offiziell eröffnet. Die hochmoderne Einrichtung wird das zweite Schulungszentrum von Wizz Air sein, nach dem Erfolg des ersten Standorts in Budapest. Das Zentrum wird jährlich mehr als 4.800 Piloten ausbilden und unterstreicht damit das Engagement der Fluggesellschaft für höchste Sicherheitsstandards und Innovation in der Luftfahrt. Nach dem Trainingszentrum in Budapest, das der österreichische Journalist und Buchautor Patrick Huber Anfang des Jahres für einen Blick hinter die Kulissen besuchte, ist es die zweite derartige Einrichtung der Fluggesellschaft. Hier geht's übrigens zur großen Reportage über den Alltag einer Wizz Air Crew von Berufsfotografenmeister Peter Hollos.

Die feierliche Eröffnung fand am 1. Oktober 2024 statt, mit Ansprachen von Wizz Air CEO József Váradi, Aeroporti di Roma CEO Marco Troncone und CAE's Vize-President, EMEA Commercial Aviation James Cahill, statt.

Jozsef Varadi, Wizz Air's CEO, dazu: „Das neue Trainingscenter in Rom ist ein Zeichen für das Engagement von Wizz Air, in die Zukunft der Luftfahrt und in unsere Mitarbeiter zu investieren. Unsere Piloten sind das Herzstück unseres Flugbetriebs, und diese Einrichtung wird sicherstellen, dass sie weiterhin die fortschrittlichste und rigoroseste Ausbildung erhalten, die möglich ist. Diese Investition in Italien, einem der Schlüsselmärkte für Wizz Air, wo wir bereits fünf Basen mit mehr als 1000 Besatzungsmitgliedern und mehr als 20 der effizientesten Single-Aisle-Flugzeuge mit den besten Nachhaltigkeitsindikatoren ihrer Klasse haben, festigt unsere langfristige Präsenz in der Region.“

Die mehr als 2.500 Quadratmeter große Anlage befindet sich nur wenige Gehminuten vom Terminal 1 des Flughafens Rom Fiumicino entfernt. Sie umfasst Briefing-Räume, theoretische Schulungsräume und eine Simulator-Halle, welche mit zwei hochmodernen CAE Airbus A320-Full-Flight-Simulatoren ausgestattet ist. 2025 soll der dritte Simulator installiert werden. Die Simulatoren, die mit einer High-Fidelity-Visualisierung, einer immersiven Cockpit-Umgebung sowie realistischer Flugdynamik versehen sind, werden es mehr als 4.800 Piloten ermöglichen, jährlich ein Wiederholungstraining zu absolvieren und so den wachsenden Betrieb von Wizz Air zu unterstützen, wie das Unternehmen sagte.

Marco Troncone, CEO of Aeroporti di Roma, einem Unternehmen der Mundys Group, sagte: „Dieses neue Hightech-Schulungszentrum, das dank einer bedeutenden Investition einer der am schnellsten wachsenden Fluggesellschaften Europas in unserem renommierten Flughafen entstanden ist, beweist die Attraktivität von Fiumicino auf dem Luftfahrtmarkt als Basis für eine langfristige Entwicklung. Dieses neue Projekt, von dem wir hoffen, dass es auch neue berufliche Möglichkeiten für das Gebiet und seine Gemeinschaft schaffen wird, passt perfekt in unsere strategische Vision, in der Innovation und die Entwicklung des Humankapitals grundlegende Eckpfeiler für eine mittel- und langfristige nachhaltige Entwicklung darstellen“.

Das neue Trainingszentrum von Wizz Air in Rom baut auf dem Erfolg der Einrichtung in Budapest auf, in der seit der Eröffnung vor sechs Jahren - hier geht's zur damaligen Austrian Wings Foto- und Videoreportage - über 98.000 Flugstunden absolviert wurden.

(red / Wizz Air)