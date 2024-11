Gedenkfeier am Samstag: 1924-2024 - 100 Jahre Segelflug beim Spitzerberg

Der Flugplatz Spitzerberg wurde zwar erst 1929 offiziell eröffnet, doch schon 5 Jahre zuvor, 1924, starteten und landeten ganz in der Nähe die ersten Segelflug-Pioniere. Am Samstag, 16. November 2024, wird dieses historischen Ereignisses in Hundsheim gedacht.

Vor genau 100 Jahren starteten die ersten Flieger vom Hundsheimer Kogel und dem Spitzerberg. "Wir Spitzerberger Segelflieger wollen diese historischen Flüge mit einer kleinen Gedenkfeier würdigen", so Rudi Wenighofer, Obmann des Flugsportzentrums Spitzerberg.

Wann & Wo?

Samstag, 16.November, um 10:30 Uhr zum „Roten Kreuz“ in Hundsheim.

Eingeladen sind alle Freunde der Luftfahrt und solche, die es noch werden wollen.

Hintergrundinfos

1924 wurde die Dauer der Flüge noch in Minuten und Sekunden gemessen! Gestartet wurde mittels Gummiseil vom Berg. Gelandet zu meist im Tal. Höhengewinne gab es kaum.

2024 - hundert Jahre später: absolute Höhe: 23.200 Meter 2.06.2018 (US) in Argentinien, Strecke: 3009 km 21.01.2003 (Ger/Aut) in Argentinien, Dauer: 57 h 10 min, 6.- 8.4.1954 (FRA) in Frankreich

Von „Spitzerbergern“ erflogen: Höhe: 7050 m (1981), Strecke: 1001 km (9.05.2006) Dauer: 48 h 48 min (1.-3. 7.1939 Doppelsitzer), 45 h 28 min (19.-21.1942 Einsitzer)

(red / FSZ Spitzerberg)