Wandertag der Spitzerberger Flieger

Am Nationalfeiertag fand wieder der traditionelle Fliegerwandertag der Spitzerberger Pilotinnen und Piloten statt.

Das Flugsportzentrum Spitzerberg im Dreiländereck Niederösterreich-Burgenland Slowakei gelegen, ist eine der Wiegen des österreichischen (Segelflug-)Sports. Im Bereich des Hundsheimer Berges (480 Meter) wurde bereits vor 100 Jahren, 1924, Segelflug betrieben - von wagemutigen Pionieren, die ihre Liebe für die Fliegerei manchmal auch mit dem Leben oder eigenen Gesundheit bezahlten.

Die Mitglieder der Spitzerberger Flugvereine pflegen seit vielen Jahrzehnten eine ausgezeichnete Gemeinschaft, die einzigartige Flugplatzfeste und Airshows ermöglicht, wie zuletzt Ende September. Diese Fliegerkameradschaft will, wie jede gute Beziehung, auch entsprechend gepflegt werden. Dazu finden über das ganze Jahr verschiedene Veranstaltungen statt. Einer der Höhepunkte ist allerdings der jährliche Fliegerwandertag, der heuer am 26. Oktober abgehalten wurde.

Das offene Feuer, über dem herzhafte Hausmannskost zubereitet wurde, wärmte zugleich auch die durchnässten Wanderer.

Die Teilnehmer trotzten dabei dem herbstlichen Wetter, dem Regen, der Kälte sowie dem Nebel und begaben sich zunächst zu jenem Steinadler, der an die ersten Segelflugversuche von 1924 erinnert. Nach einer kurzen Rast und einem Gedenken an diese Pioniere der Luftfahrt, setzten die Fliegerinnen und Flieger ihren Aufstieg fort und trafen dabei auch auf eine freundlich blökende Schafherde. Das finale Ziel: die Hundsheimer Hütte, bei schon andere Fliegerkameraden mit Verpflegung warteten und bei der am offenen Feuer gegrillt und Fliegergemeinschaft gepflegt wurde.

