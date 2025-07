Noch freie Plätze: Neuer Segelfliegerkurs am Spitzerberg ab Montag

Am kommenden Montag startet am Flugsportzentrum Spitzerberg der nächste Intensiv-Segelfliegerkurs. Auch kurzentschlossene Interessierte sind willkommen, denn wenige freie Plätze gibt es noch.

In drei Wochen vom Fußgänger zum Piloten - diese einzigartige Ausbildungsmethode zum Segelflugzeugführer bietet in Österreich nur das Flugsportzentrum Spitzerberg an.

Treffpunkt für die Teilnehmer ist am 7. Juli um 08:30 Uhr im Lehrsaal. Am Vormittag Flugplatz- & Sicherheits-Briefing, Vereinsangelegenheiten (auch die Daten im Vereinsflieger)

"Spätestens nach der Mittagspause geht es zum Fliegen", weiß Vereinsobmann Rudi Wenighofer. Schulbetrieb ist Montag - Freitag 8:30 - 18:00. Treffpunkt vor Hangar 1. Kursende Fr.25.Juli

Kurzentschlossene Quereinsteiger sind noch möglich. Informationen unter: +43(0)2165 – 62249-0

(red)