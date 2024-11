Boeing 737 Frachter von DHL stürzt in Litauen bei Wohnhaus ab

Eine Boeing 737-400F der spanischen Swiftair, die im Auftrag der DHL unterwegs war, stürzte in der litauischen Hauptstadt Wilna nach ersten Berichten in ein Wohnhaus. Es gibt mindestens ein Todesopfer.

Um 02:08 Uhr UTC hob die Boeing 737-400F mit der amtlichen Kennung EC-MFE vom DHL-Frachtdrehkreuz in Leipzig ab. Das Flugzeug gehörte der spanischen Swiftair, war jedoch regelmäßig im Auftrag des Frachtdienstleisters DHL unterwegs. Der Flug von Leipzig nach Wilna, der Hauptstadt Litauens, trug die Kursnummer BCS18D. Nach dem Start steuerten die Piloten zunächst Kurs Nord, danach Nordost. 18 Minuten nach dem Take off, um 02:26 Uhr UTC, erreichte die Boeing 737-400F bei Frankfurt an der Oder ihre Reiseflughöhe von 33.000 Fuß (Flugfläche 330.).

Um 03:;09 Uhr UTC begannen die Piloten nahe der polnische-litauischen Grenze ihren Sinkflug und verließen die Reiseflughöhe. Die Maschine flog nördlich an Wilna vorbei und machte dann eine Rechtskurve, um auf den Anflugkurs für Piste 19 zu gelangen. Um 03:27 Uhr UTC kollidierte das Flugzeug im Anflugsektor mit einem zehnstöckigen Wohnhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zuvor kein Notruf abgesetzt. Laut jüngeren Angaben litauischer Behörden habe der zweistrahlige Jet das Wohnhaus um Haaresbreite verfehlt.

An Bord befanden sich offenbar vier Besatzungsmitglieder. Eine Person seit tot aus dem Wrack geborgen worden, die anderen hätten verletzt überlebt und seien in Krankenhäuser gebracht worden. Über mögliche Opfer am Boden liegen bisher keine Informationen vor.

Die Fluggesellschaft Swiftair wurde 1988 gegründet und hat ihren Sitz auf dem Flughafen Madrid. Sie ist sowohl im Passagier- als auch im Frachtverkehr tätig und führt unter anderem Flüge für DHL ab Leipzig durch.

Text & Foto: Patrick Huber, www.der-rasende-reporter.info