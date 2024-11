Gedenkfeier zum Jahrestag des "Helderberg"-Absturzes

In der Nacht von 27. auf den 28. November verunglückte South African Airways Flug 295 unter bis heute nicht vollständig aufgeklärten Umständen. Alle 159 Menschen an Bord der 747-244 Combi mit dem Namen "Helderberg" starben. Am Sonntag gedenken in Südafrika Angehörige und Freude der Opfer.

Mit 140 Passagieren und 19 Besatzungsmitgliedern an Bord hob die 747-244 Combi der Suide Afrikaanse Lugdiens / South African Airways am 27. November 1987 von Taipeh ab. Mit einem Zwischenstopp in Mauritius sollte der Jumbo nach Johannesburg fliegen. Doch kurz vor der geplanten Landung in Mauritius kam es zu einem Brand an Bord, der zum Absturz des Flugzeuges und zum Tod aller 159 Insassen führte.

Heute gedenken in Südafrika die Freunde, Kollegen und Angehörigen der Opfer ganz privat dieser Tragödie. Am Sonntag, 1. Dezember, findet dann von 08:30 bis 09:00 Uhr Lokalzeit, auf dem Areal des South African Airways Museum auf dem Rand Airport die alljährliche Gedenkzeremonie statt.

Mediale Aufarbeitung

Der bis heute nicht vollständig aufgeklärte Absturz wurde von Austrian Wings wiederholt mediale aufgearbeitet. Außerdem gibt es ein sehr lesenswertes Buch mit dem Titel "Tödliche Flammen im Frachtraum - der mysteriöse Absturz der Helderberg" von Patrick Huber, das als Soft- und Hardcoverversoin erhältlich ist. Auch ein Podcast von "Flugforensik.de" widmet sich diesem Unglück.

Anlässlich des 35. Jahrestages 2022, veröffentlichte Austrian Wings einen umfassenden Videobeitrag zum Thema.

(red)