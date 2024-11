Neue Flugverbindung ab Klagenfurt im Sommer

Mit der Anbindung an Hannover ist der wichtige Wirtschaftsraum Niedersachsen im Norden Deutschlands ab Anfang Mai 2025 mit 2 wöchentlichen Flügen von Klagenfurt bequem und non-stop erreichbar. Die Flugtage Montag und Donnerstag bieten sich ideal sowohl für Geschäftsreisen als auch für Wochenendtrips an.

Wirtschaftsstandort und Messestadt Hannover

Nicht nur global agierende Konzerne wie VW Nutzfahrzeuge, Wabco, Continental, TUI, Bahlsen oder Johnson Controls, sondern auch ein breit aufgestellter technologieorientierter Mittelstand ist im Großraum Hannover angesiedelt. Die Landeshauptstadt Niedersachsens zählt zudem zu den größten Versicherungsstandorten Deutschlands und hat sich als Messestandort der Superlative positioniert.

Hannover ist weltweit bekannt für seine herausragenden Messen, die die verschiedensten Branchen abdecken - von der Hannover Messe, einer der größten Industriemessen der Welt, bis hin zur Ligna, der Weltleitmesse für Werkzeuge, Maschinen und Anlagen zur Holzbe- und -verarbeitung und anderen Spezialmessen für Technologie, Gesundheit, Tourismus und mehr. Mit ca. 1,4 Mio m² Gesamtfläche ist das Messegelände in Hannover über Deutschland hinaus eines der größten und modernsten der Welt.

Hannover als Destination entdecken

Als grüne Stadt im Norden Deutschlands ist Hannover bekannt für seine vielen Parks und Grünflächen, darunter die berühmten Herrenhäuser Gärten, die jeden Sommer auch Austragungsort des internationalen Feuerwerkwettbewerbes sind. Die Stadt verfügt über ein vielfältiges kulturelles Angebot mit zahlreichen Museen, Theatern und Konzerthäusern, wie das Sprengel Museum, das Opernhaus und das GOP Varieté-Theater. Auch Feiern lässt es sich im Norden: Das jährlich im Juli stattfindende Schützenfest lockt über 650.000 Besucher in die Stadt.

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, unterstreicht das Potenzial dieser neuen Flugstrecke: „Mit der Anbindung an Hannover ist uns ein wichtiger Meilenstein in der Streckenentwicklung gelungen. Die neue Strecke erfüllt die wichtigen Voraussetzungen, sowohl einen sehr interessanten Herkunftsmarkt für den Kärntner Tourismus anzubinden als auch mit Hannover eine Destination, die für unsere Geschäftsreisenden und auch als neues, entdeckenswertes Ziel für Urlauberinnen und Urlauber von Interesse ist, gut erreichbar zu machen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unserem neuen Airline-Partner SkyAlps.“

LHStv. Martin Gruber sieht in der neuen Verbindung einen weiteren Beweis dafür, dass der Flughafen Klagenfurt auf dem richtigen Kurs ist: „Hannover mit einem Einzugsgebiet von rund 9 Millionen Einwohnern ist nicht nur ein wichtiger Potenzialmarkt für den Kärntner Tourismus, sondern im Outgoing auch eine interessante Region für Kärntens Wirtschaftsreibende, die nun mittels der zwei wöchentlichen Flüge von Klagenfurt sehr gut erreichbar ist.“

"Wir freuen uns außerordentlich die Eröffnung der neuen Strecke von Klagenfurt nach Hannover zur Buchung freizugeben. Diese neue Verbindung ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Expansionsstrategie und stärkt unsere Position als aufstrebende Regionalfluglinie,“ so SkyAlps Präsident Josef Gostner. „Die neue Strecke bietet nicht nur unseren Passagieren eine noch größere Auswahl an Reisezielen, sondern auch unseren Geschäftspartnern und dem Tourismus am Zielort enorme Vorteile.“

Neben den Pauschalreisen, die UKS Touristik über das eigene Vertriebsnetzwerk in Deutschland sowie über die Website www.uks-touristik.de bewirbt und anbietet, ist es nun auch möglich, „Flug-only“ für diese Strecke über die Website der ausführenden Fluggesellschaft SkyAlps auf www.skyalps.com zu buchen.

(red / KLU)