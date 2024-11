Flughafen Klagenfurt spendet Reinerlös vom Airport Lauf

Am 7. September liefen über 1.100 Teilnehmer – und damit deutlich mehr als erwartet – beim ersten Klagenfurt Airport Night Run in Kooperation mit der Initiative KÄRNTEN BEWEGEN und ANTENNE Kärnten für den guten Zweck. Nun wurde die Spende von EUR 10.000 feierlich von den Organisatoren an den wohltätigen Verein Rainbows Kärnten übergeben.

Es waren Gänsehautmomente, die den ersten Klagenfurt Airport Night Run am 7. September so besonders machten. Über 1.100 Läuferinnen und Läufer bevölkerten die nächtlich beleuchtete Start- und Landebahn des Klagenfurt Airport und absolvierten die Laufstrecke von 5,5 km. Nach dem Lauf ließen Teilnehmer und deren Begleitpersonen bei bester Stimmung den Abend bei der After Run Party – powered by Antenne Kärnten – ausklingen. Dabei wurden zahlreiche Tombola-Preise der Partner und Sponsoren unter allen, die am Lauf teilgenommen hatten, verlost.

Der Reinerlös des ersten Klagenfurt Airport Night Run kommt dem Verein Rainbows Kärnten zu Gute, der sich um Kinder und Jugendliche nach dem Tod eines nahestehenden Menschen kümmert und Kinder nach Trennung oder Scheidung der Eltern betreut. Bei der feierlichen Scheckübergabe am Flughafen Klagenfurt ließ man auch noch einmal das Laufevent Revue passieren und plante schon fürs kommende Jahr.

Ulla Nettek, Landesleitung Rainbows Kärnten, zeigte sich tief bewegt: „Ein herzliches Dankeschön, dass Rainbows Kärnten für die Veranstaltung ausgewählt wurde und für die tolle Organisation des Klagenfurt Airport Night Run. Der Lauf auf der beleuchteten Landebahn war ein großartiges Erlebnis und hat uns viel Freude bereitet. Vielen Dank für die Unterstützung durch die großzügige Spende – mit diesem eld werden Familien unterstützt, die sich die Betreuung der Kinder sonst nicht leisten könnten, sowohl in einer Rainbows-Gruppe als auch bei der Trauerbegleitung.“

Landesrätin Beate Prettner freut sich über den Erfolg der Veranstaltung für den guten Zweck, den die große Anzahl der motivierten Läufer:innen ermöglicht haben und denkt auch schon an eine Neuauflage im nächsten Jahr: „Wir peilen nächstes Jahr die zweite Auflage des Klagenfurt Airport Night Run an. Und wieder können Kärntnerinnen und Kärntner laufend oder gehend, ja nach persönlicher Fitness, die Strecke von 5,5 km auf der nächtlich beleuchteten Start- und Landebahn des Flughafens absolvieren. Und auch nächstes Jahr wollen wir das Event zugunsten einer Hilfsorganisation durchführen.“

LHStv. Martin Gruber dazu: „Ich gratuliere nochmals zur hervorragenden Organisation dieses Events. Es ging dabei darum, etwas für eine gute Sache zu tun und gleichzeitig die Möglichkeit zu nutzen, den Flughafen anders zu erleben als sonst. Das tolle Ergebnis gibt den Veranstaltern recht.“

„Es ist mir eine große Freude, dass der Reinerlös dieses großartigen Events, das den Flughafen Klagenfurt aus einer ganz neuen Perspektive erlebbar gemacht hat, an den Rainbows Verein Kärnten gespendet wird. Mein Dank gilt allen, die zum großartigen Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben und wir freuen uns schon auf das nächste Laufevent!“, so Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt.

Andreas Sollbauer, Teamleitung Marketing Antenne Kärnten: „Wir sind stolz darauf, die erfolgreiche Premiere des Klagenfurt Airport Night Run als Partner unterstützt und mit unserer musikalischen Gestaltung zur besonderen Atmosphäre auf der Start- und Landebahn beigetragen zu haben. Besonders freut es uns, dass unser Engagement den Reinerlös für den wohltätigen Verein Rainbows Kärnten ermöglicht hat.”

(red / KLU)