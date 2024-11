Flughafen Hamburg: Neue Ladestationen im Flughafen-Parkhaus

Der Flughafen Hamburg macht einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität und setzt seine Bestrebungen zur Förderung der Elektromobilität fort. Der Flughafen hat im terminalnahen Parkhaus P4, in den Gassen E bis G, 129 neue Ladepunkte für Elektrofahrzeuge installiert und in Betrieb genommen. Weitere 39 Ladepunkte sind nach dem Umbau der Gasse W bis Ende des Jahres vorgesehen. Die neuen Ladestationen sind auf die Bedürfnisse der Fluggäste abgestimmt: Der Ladestrom ist im Parktarif bereits inkludiert und somit ohne zusätzliche Kosten nutzbar.

„Als erster großer CO 2 -neutraler Flughafen in Deutschland fördern wir auch eine klimafreundliche Anreise zum Hamburg Airport. Deswegen sind im Bereich Elektromobilität bei uns aktuell viele Projekte in Bewegung. Und mit den neuen Lademöglichkeiten für Elektroautos sind wir wieder einen großen Schritt vorangekommen. Der Flughafen zählt mittlerweile zu den größten E-Mobility-Hubs in der Region“, sagt Christian Kunsch, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport.

Zusätzliche Ladeinfrastruktur für Geschäftsreisende und Carsharing

Insbesondere für Geschäftsreisende, die den Flughafen für kurze Dienstreisen nutzen, stellt das neue Ladeangebot eine attraktive Möglichkeit dar. Während des Parkens kann das Elektro- oder Hybridfahrzeug bequem mit einer Ladeleistung von bis zu 3,7 kWh und einem Typ 2 Ladestecker geladen werden, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Neben den neuen Ladepunkten für Fluggäste unterstützte Hamburg Airport bereits die Ladeinfrastruktur für Carsharing-Fahrzeuge. Seit Frühjahr 2023 können Passagiere ihre An- und Abfahrt mit Sharing-Fahrzeugen noch komfortabler und voll elektrisch gestalten. Mit der Eröffnung des 100. hvv switch-Punktes in Hamburg stehen Nutzerinnen und Nutzern der Carsharing-Partner SIXT share, MILES, Free2move und wheego in direkter Nähe der Flughafen-Terminals 120 Stellplätze zur Verfügung – die alle mit Schnellladepunkten ausgestattet sind.

E-Mobilität ist Teil der Klimaschutzstrategie

Mit diesen Maßnahmen zeigt Hamburg Airport einmal mehr sein Engagement für eine zukunftsorientierte Mobilität. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Bemühungen ist die Klimastrategie „Net Zero 2035“, die darauf abzielt, auch den eigenen Bodenbetrieb des Flughafens bis 2035 komplett ohne fossile Emissionen zu gestalten. Dies bedeutet, dass der Flughafen auf 100 Prozent grüne Energiequellen wie Wasserstoff, grünen Strom und synthetische Kraftstoffe umstellt und als erster großer deutscher Flughafen bis 2035 CO 2 -frei wirtschaften wird. Bereits heute wurde die gesamte Vorfeld-Fahrzeugflotte – die Fahrzeuge, die auf dem Rollfeld unterwegs sind wie Follow-Me-Cars, Passagierbusse und Flugzeugschlepper – umgestellt, sodass nun fast 100 Prozent Fahrzeuge mit klimaneutralen Antrieben oder emissionsarmem synthetischen Diesel unterwegs sind.

Ausblick: Planungen für Schnellladepark am Flughafen

Zusätzlich sind Planungen für einen Schnellladepark am Flughafen bereits auf den Weg gebracht. Der Ladepark von Aral pulse, der E-Mobilitätsmarke von Aral, soll mit Ladeleistungen von bis zu 400 kW je Ladesäule inklusive einer Überdachung mit Photovoltaik voraussichtlich bis Anfang 2026 eröffnet werden. Vorgesehen ist, dass dieser Schnellladepark dann – unabhängig von den Parkmöglichkeiten – Fluggästen, Mitarbeitenden, Besuchern und der Nachbarschaft offensteht. Zudem sind weitere Schnellladelösungen für Mietwagen und Taxis geplant.

