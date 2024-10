Winterflugplan 2024/2025 startet am Hamburg Airport

Am 27. Oktober 2024 startet am Hamburg Airport der neue Winterflugplan 2024/2025. Er ist bis zum 29. März 2025 gültig. Nach der hohen Nachfrage im Sommerhalbjahr bietet der Flughafen auch in der kalten Jahreszeit ein breites Spektrum an direkten Reisezielen. Die Herbstferien reichen mittlerweile bis in den November hinein, dadurch verlängert sich die Saison. Im Winterflugplan steuern insgesamt rund 55 Airlines zirka 95 Direktziele ab Hamburg Airport an – darunter sind mit Rovaniemi und Kittilä in Finnland zwei komplett neue Reiseziele. Beliebt sind jetzt auch Fernreiseziele, welche über die internationalen Drehkreuze erreichbar sind.

„Wir beobachten, dass sich die Reisesaison immer weiter ausdehnt – unter anderem durch einen sehr beliebten September und späte Herbstferien wie in diesem Jahr. Die Reiseanbieter und Regionen haben sich darauf eingestellt und ihr touristisches Angebot entsprechend in den Herbst ausgeweitet. Gleichzeitig wächst das Interesse an nordischen Destinationen stetig. Die neuen Verbindungen nach Finnland sind ein perfektes Beispiel für diesen Trend“, berichtet Dirk Behrens, Leiter Aviation am Hamburg Airport. „Hoch im Kurs liegen jetzt auch wieder Fernreiseziele zum Beispiel in Südostasien, wo die Hauptsaison beginnt. Ab Hamburg sind die wichtigsten internationalen Drehkreuze mehrmals täglich erreichbar, über die es schnell und bequem in die ganze Welt geht.“

Winterzauber in Finnland: Neue Verbindungen nach Rovaniemi und Kittilä

Winterurlaubende dürfen sich auf zwei neue Ziele mit Eurowings in Finnland freuen: Ab 22. Dezember fliegt die Airline zweimal pro Woche nach Rovaniemi, bekannt als Heimat des Weihnachtsmanns. Besuchende können im Weihnachtsdorf das ganze Jahr über den Weihnachtsmann treffen und Postkarten aus dem offiziellen Postamt versenden. Die Stadt am Polarkreis bietet nicht nur eine magische Winterlandschaft, sondern auch zahlreiche Aktivitäten für Abenteuerlustige. Reisende können hier Schneemobilsafaris unternehmen, Rentier- und Husky-Schlittenfahrten erleben oder die spektakulären Polarlichter bewundern. Wintersportbegeisterte können zudem ab 12. Januar 2025 zweimal wöchentlich mit Eurowings nach Kittilä reisen. Kittilä ist das Tor zum beliebten Wintersportort Levi, der mit seinen unzähligen Skipisten und umfangreichen Freizeitmöglichkeiten ein Paradies für Wintersportler ist. Hier finden Besuchende nicht nur erstklassige Pisten für alle Schwierigkeitsgrade, sondern auch zahlreiche Loipen für Langläufer und Motorschlittenfahrer.

Neben dem erweiterten Winterangebot fliegt Eurowings ab dem 4. November auch montags bis freitags sowie sonntags nonstop von Hamburg nach Nürnberg. Von dieser neuen Verbindung profitieren vor allem Geschäftsreisende.

Austrian Airlines kehrt nach Klagenfurt zurück

Nach einer Sommerpause nimmt Austrian Airlines die beliebte Direktverbindung nach Klagenfurt in Österreich wieder auf. Ab 21. Dezember können Naturliebhabende jeden Samstag in die malerische Alpenregion Kärntens reisen. Klagenfurt gilt als perfekter Ausgangspunkt für einen Urlaub im Schnee. Die umliegenden Berge bieten zahlreiche Möglichkeiten für Ski- und Snowboardfans, während die zahlreichen Naturseen in der Nähe im Winter zum Schlittschuhlaufen einladen.

Hauptsaison für viele Fernziele beginnt

Wenn es in Europa kühler wird, beginnt auf anderen Kontinenten die beste Reisezeit. Von Hamburg sind es nur sechs Stunden Flugzeit in die Metropolstädte am Persischen Golf. Warme Temperaturen und Sonne sind garantiert. So geht es mit Emirates zweimal täglich nonstop nach Dubai. Qatar Airways startet seit Juli 2024 täglich nach Doha in Katar. Hoch im Kurs liegen jetzt auch südostasiatische Länder wie Thailand oder Vietnam, wo die Trockenzeit einsetzt. Diese Fernreiseziele sind besonders gut über die internationalen Drehkreuze in Westasien erreichbar. Dazu gehört neben den Flughäfen in Dubai und Doha auch der Istanbul International Airport, der mit Turkish Airlines bis zu viermal täglich ab Hamburg angesteuert wird.

Mit Volotea an die Ufer der Loire

Erst im September nahm die spanische Fluggesellschaft Volotea eine neue Verbindung nach Nantes in Frankreich auf. Nantes ist ein weiteres Ziel von Volotea, das – ebenso wie Lyon und Florenz – ab Hamburg zuvor nicht nonstop erreichbar war. Mit jeweils zwei wöchentlichen Verbindungen und einer kurzen Flugdauer sind die Reiseziele schnell und flexibel ab Hamburg erreichbar. Perfekt für einen Kurztrip – auch im Winter.

Der Winterflugplan 2024/2025 gilt bis zum 29. März 2025 und verspricht eine abwechslungsreiche Auswahl an Zielen für Geschäftsreisende und Urlaubende.

(red / HAM)