Flughafen Klagenfurt bekommt neue saisonale Flugverbindung

Der deutsche Reiseveranstalter UKS Touristik nimmt Kärnten mit zwei wöchentlichen Direktflügen aus Hannover mit der Südtiroler Airline Sky Alps ab Mai 2025 ins Programm. Damit ist mit Norddeutschland einer der wichtigsten Quellmärkte des heimischen Tourismus nun auch mit dem Flugzeug ideal angebunden, freut man sich beim Flughafen Klagenfurt.

Von 1. Mai 2025 bis 30. Oktober 2025 wird die Südtiroler Boutique-Airline Sky Alps zweimal wöchentlich Norddeutschland direkt mit Kärnten verbinden.

Christian Henkel, Geschäftsführer von UKS Touristik, unterstreicht die wichtige Partnerschaft mit dem Kärntner Tourismus: „UKS Touristik ist ein deutscher Flug-Reiseveranstalter mit Fokus auf besondere Urlaubsperlen. Die handverlesenen Pauschalreisen werden von regionalen Abflughäfen mit optimaler Betreuung angeboten. Das bisherige Sortiment umfasst u.a. Südtirol, Gardasee, Elba, Sylt und Usedom mit hochwertigen Hotelpartnern und wird nun um Kärnten erweitert. Ein enges partnerschaftliches Verhältnis mit den ausgewählten Partnerhotels in den Zielregionen ist für UKS Touristik wichtig, um gemeinsam hochwertige Reiseprodukte anbieten zu können. Mit dem neuen Flugangebot zwischen Hannover und Klagenfurt ab Mai 2025 wird dieses erfolgreiche Konzept nun auch zusammen mit der Urlaubsregion Kärnten angeboten. Das Kärnten-Produkt wird noch laufend erweitert, daher freut sich UKS über zusätzliche Kooperationen mit Kärntner Hotelbetrieben.“

Neben den Pauschalreisen, die UKS Touristik über das eigene Vertriebsnetzwerk in Deutschland sowie über die Website www.uks-touristik.de bewirbt und anbietet, ist es auch möglich, „Flug-only“ für diese Strecke über die Website der ausführenden Fluggesellschaft Sky Alps auf www.skyalps.com zu buchen.

Sky Alps, die 2021 gegründete Fluggesellschaft aus Südtirol mit Sitz und Drehkreuz in Bozen, verbindet mittlerweile mehr als 20 europäische Städte mit Direktflügen. Die Flotte besteht aktuell aus 10 Flugzeugen des Typs DASH-8 Q-400 mit einer Kapazität von jeweils 76 Sitzen. Die Fluggesellschaft wird als Boutique-Airline geführt und legt den Fokus auf Premium-Service; so ist z.B. das Bordservice mit Speisen und Getränken sowie aufgegebenes Gepäck in allen Tarifen inkludiert.

Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt, freut sich über diesen weiteren Meilenstein: „Die konsequente Entwicklung von neuen Flugstrecken ist – neben dem wirtschaftlichen Erfolg – unser ausgewiesenes Ziel. Hier gibt es nach wie vor viel Aufholarbeit zu leisten, aber die Einführung dieser neuen wichtigen Anbindung zeigt, dass wir uns absolut auf dem richtigen Weg befinden."

