TUI verlegt Unternehmenszentrale in den Office Park 4 am Flughafen Wien

Die AirportCity erhält prominenten Neuzugang: TUI verlegt ihre österreichische Unternehmenszentrale an den Flughafen Wien. Der Reiseveranstalter rückt damit auch örtlich an sein Kerngeschäft, wo tausende Menschen täglich ihre Urlaubsreisen antreten. Ab Frühjahr 2025 beziehen 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter topmoderne Büroräume im Office Park 4 auf einer Fläche von 1.600 m². Diese Ansiedlung unterstreicht die Attraktivität der AirportCity als modernen und multifunktionalen Betriebsstandort für Unternehmen mit internationaler Ausrichtung.

„Mit TUI kommt einer der größten Reiseveranstalter Österreichs und einer der führenden Player der österreichischen Tourismusbranche direkt an den Ort seines Kerngeschäfts, nämlich an den Flughafen-Standort. Wir freuen uns über diesen prominenten Neuzugang in unserer AirportCity und heißen TUI und seine rund 120 Beschäftigten herzlich willkommen!“, sagen die Flughafen Wien-Vorstände Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner.

„Der Umzug unserer Unternehmenszentrale zum Flughafen markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung Zukunft. Mit einem modernen, energieeffizienten Gebäude setzen wir neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit. Nach jahrelanger guter Zusammenarbeit mit dem Flughafen Wien freue ich mich besonders, dass wir nun durch unseren Standortwechsel in den Office Park 4 noch näher zusammenrücken“, sagt Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich.

„Mit der Nähe zu den Flughafenterminals, der direkten Anbindung an die Bundesstraße 9 und die A4-Ostautobahn mit einer zentralen E-Schnellladetankstelle mit 12 Ladepunkten, sowie an die Bahninfrastruktur und 120.000 m² vermietbarer Bürofläche bietet die AirportCity perfektive Voraussetzungen für Betriebsansiedlungen. Die Entscheidung von TUI, ihre Betriebszentrale hierher zu legen, unterstreicht diese Standortvorteile und ich freue mich daher über diese neue Betriebsansiedlung“, so Mag. Wolfgang Scheibenpflug, MRICS, Bereichsleiter Immobilien- und Standortmanagement der Flughafen Wien AG.

TUI – führender Player im Tourismus

TUI ist der größte Flugpauschalreiseveranstalter in Österreich und betreibt zudem 62 eigene Reisebüros sowie das Online-Portal www.tui.at. Darüber hinaus ist TUI mit der Marke BCD Travel Austria im Geschäftsreisesegment tätig. Das Unternehmen beschäftigt in Österreich 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gehört zur TUI Group, einem der weltweit größten integrierten Touristikkonzerne mit Hauptsitz in Deutschland.

Topmoderne Büro-, Co-Working und Event-Flächen im Office Park 4

Die AirportCity am Flughafen Wien ist der perfekte Betriebsstandort für Unternehmen: Mit vier Office Parks werden hier umfangreiche Büroflächen in allen Dimensionen angeboten. Ein Highlight bietet der Office Park 4, das modernste und nachhaltigste Bürogebäude Österreichs. Auf zehn Ebenen sind hier auf rund 26.000 m² topmoderne Büro- und Konferenzflächen für rund 2.500 Beschäftigte zu finden. Mehrfach ausgezeichnet wurde das Gebäude für seine Nachhaltigkeit: Die Wärmeversorgung erfolgt über Geothermie mit 450 Energiepfählen im Boden, eine Photovoltaikanlage am Gebäudedach liefert Strom aus Sonnenenergie. Im Office Park 4 befindet sich außerdem mit dem Vienna Airport Conference & Innovation Center ein topmodernes Co-Working- und Eventzentrum für Unternehmen und Veranstaltungen jeder Größenordnung.

Ein perfekter Betriebsstandort: Die Vienna AirportCity

Mit eigener Verkehrsinfrastruktur und exzellenter Anbindung an Straße, Schiene und Flugzeug, einem Facharztzentrum, einem WIFI NÖ Bildungscampus, einem Fitnesscenter, zwei Hoteleinrichtungen, zahlreichen Einkaufs- und Gastronomiemöglichkeiten und hochmodernen Büro-, Coworking- und Eventräumlichkeiten, ist die AirportCity ein perfekter Standort für Unternehmen, die nach neuen Betriebsstandorten für ihre Büros oder Conferencing- und Veranstaltungsflächen suchen. Über 250 Unternehmen sind am Flughafen-Standort vertreten, mehr als 23.000 Menschen sind hier beschäftigt.

(red / VIE)