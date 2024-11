Neue Austrian Non-Schengen Lounge am Flughafen Wien: Frisches Design, mehr Privatsphäre

Bis zur geplanten Fertigstellung 2027 der Terminalerweiterung Süd werden die Non-Schengen Gäste ab sofort im Bereich der früheren Gates G01 und G03 herzlich begrüßt. Eine ideale Location während der großen Bauphase, die den Gästen ein noch rascheres Erreichen ihrer Gates sowie durch die erhöhte Lage einen direkten Blick auf das emsige Treiben am Flugfeld und auf die Großbaustelle ermöglicht. Nach Fertigstellung werden die Austrian Lounges am Flughafen Wien auf eine neue, zentrale und deutlich größere Fläche übersiedeln.

“Ich freue mich sehr, dass wir mit dieser neu gestalteten Fläche unseren Non-Schengen Gästen ein attraktives Lounge-Erlebnis bis zur Fertigstellung der Terminalerweiterung Süd 2027 bieten können”, so Austrian Airlines CCO Dr. Michael Trestl.

Gemütlichkeit und österreichische Gastfreundschaft für bestes Lounge-Erlebnis

Natürliche, hochwertige haptische Materialien in satten, erdigen Tönen dominieren im neuen Konzept. Die Möbel überzeugen mit modern interpretierten Klassikern wie den österreichischen Design-Thonet-Sesseln mit Elementen in Austrian-Rot und gemütlichen Ovale Single Chairs für ein Extra an Privatsphäre, zum ungestörten Arbeiten oder einfach zum Relaxen. Weiche Teppiche sowie ein ausgeklügeltes Lichtkonzept in den verschiedenen Zonen komplettieren den Wohlfühlcharakter der Lounges – immer in Referenz zu den vielfältigen Landschaften und der kulturellen Identität Österreichs.

Dass zusätzlich zum bisherigen Speisenangebot nun auch ein servicierter Kaffeehausbereich mit Kaffee- und Kuchenangebot das Lounge-Erlebnis ergänzt, macht das österreichische Kulinarik-Erlebnis komplett.

Platz bietet die neue Lounge für bis zu 180 Gäste, für HON Circle Member gibt es innerhalb der Lounge weiterhin einen exklusiven Bereich mit eigenem Service. Erstmalig wird nun bei Austrian auch die automatisierte Zutrittskontrolle in eine Lounge (inkl. Begleitperson) eingeführt, in weiterer Folge wird auch die Verwendung von „Star Alliance Biometrics Entrance“ möglich sein.

Im Schnitt besuchen täglich 800 Gäste die Lounges im Non-Schengen Bereich.Verantwortlich für das neue Loungekonzept zeichnet der Austrian Airlines Bereich Brand Management & Customer Experience, als Architekten konnte das Wiener Architektur- und Interior-Design-Studio Archisphere gewonnen werden.

