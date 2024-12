70 Jahre VIE: Flughafen Wien präsentiert Kunst-Fotoband „Der Traum vom Fliegen“

Das, was im Jahr 1954 mit harter Aufbau- und Pionierarbeit begann, hat den Flughafen Wien bis heute zu einem führenden Drehkreuz Europas und größten Arbeitgeber der Ostregion gemacht. Mehr als 100.000 Passagiere frequentieren täglich die Terminals, pro Tag starten und landen rund 700 Flugzeuge und mehr als 22.000 Menschen arbeiten in 250 Unternehmen am Standort. Die Grundlage für diese Erfolgsgeschichte liefert der jahrhundertealte Traum vom Fliegen – von den antiken Sagen über Dädalus und Ikarus bis heute, wo wir bis ins Weltall vorstoßen. Er zeigt, zu welchen Leistungen Menschen fähig sind, wenn sie von Tatendrang und Neugier getrieben werden. Und gerade am Flughafen Wien spiegeln sich diese Leistungen besonders gut wider: Über 5.500 Flughafen-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sowie weitere tausende Beschäftigte bei Airlines, Luftfahrtdienstleistern, Shops und Restaurantbetrieben, Behörden und vielen weiteren Standortpartnern sorgen dafür, dass Menschen komfortabel und sicher reisen können. Unter der künstlerischen Leitung des vielfach ausgezeichneten und renommierten Verlegers und Fotografen Lois Lammerhuber und in Zusammenarbeit mit dem Autor Thomas Brezina hat der Wiener Airport mit dem Kunstfotoband „Der Traum vom Fliegen“ eine eindrucksvolle Momentaufnahme geschaffen. Acht internationale Fotografinnen und Fotografen begleiteten den Flughafenbetrieb für 24 Stunden und hielten dabei eindrucksvolle Szenen vor und hinter der Kamera fest – vom geschäftigen Treiben auf dem Flughafen-Vorfeld und den Start- und Landebahnen über emotionale Abschiede und Begrüßungen im Terminal bis zu stillen Augenblicken und alltäglichen Arbeiten. Ergänzt wird der Band durch eine umfangreiche Chronologie, die die 70-jährige Geschichte des Flughafen Wien dokumentiert. Die feierliche Präsentation fand im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek mit über 120 Gästen statt. In Würdigung der österreichischen Luftfahrtpionierleistungen übernahm der Flughafen Wien eine Patenschaft für eine Grafik des österreichischen Erfinders Jakob Degen, der 1807 einen Flugapparat mit beweglichen Schwingen konstruierte und bei einer Vorführung in der Wiener Hofburg vor den Augen des staunenden Publikums 17 Meter hochstieg. Für Austrian Wings war der österreichische Luftfahrtjournalist Franz Zussner vor Ort.

„Ein jahrhundertelang verfolgter Traum vom Fliegen ist heute Wirklichkeit und für alle möglich – das zeigt, zu welchen Leistungen Menschen fähig sind, wenn sie von Tatendrang und Neugier getrieben werden. Was 1954 mit rund 100 Beschäftigten und 60.000 Passagieren im ersten Betriebsjahr begann, ist heute ein führendes Drehkreuz Europas mit über 30 Mio. Flugreisenden. Damit diese Menschen reisen können, sind rund um die Uhr tausende Menschen im Flugbetrieb im Einsatz. Ihre enormen Leistungen und den Alltag an einem Ort, der niemals schläft, wollen wir in diesem Fotoband sichtbar machen. Lois Lammerhuber, Thomas Brezina und internationalen Kunstfotografen haben hier eine beeindruckende und emotionale Reise durch den Flughafen dokumentiert“, so die Flughafen Wien-Vorstände Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner.

„Dieses Buch ist eine Hommage an den Zauber und die Herausforderungen des Fliegens. Es zeigt den beeindruckenden Flughafenbetrieb und das leidenschaftliche Engagement der Mitarbeitenden – eine faszinierende Welt, die oft im Verborgenen bleibt. Die Realisierung dieses einzigartigen 24-Stunden-Projekts war für mich eine außergewöhnliche Erfahrung. Der Zusammenhalt, die großartige Unterstützung des Flughafen-Teams und die neuen Perspektiven, die sich durch diese Zusammenarbeit eröffnet haben, waren inspirierend und haben dieses Projekt zu etwas ganz Besonderem gemacht,“ so Lois Lammerhuber, Verleger und Fotograf.

„Es war wirklich beeindruckend zu sehen, was die tausenden Beschäftigten am Flughafen jeden Tag bewältigen, damit wir reisen können. Der Traum vom Fliegen ist der Beweis, was der Glaube an das Mögliche vermag. Von den ersten Flugversuchen von tollkühnen Pionieren mit technischen Apparaten bis heute - jeder Start, jeder Flug, jede Landung sind eine Erinnerung daran und der Bildband hält diese gut fest. Er erinnert uns daran, wie viel Leidenschaft und Mut hinter jedem Flug stecken“, so Thomas Brezina, Autor.

„Der Traum vom Fliegen“: Kunstvoller Fotoband blickt hinter die Kulissen des Flughafen-Alltags

Der Fotoband „Der Traum vom Fliegen“ umfasst 192 Seiten und ist eine Hommage an die Faszination des Fliegens und den lebendigen Alltag am Flughafen Wien. Die acht international renommierten Fotografinnen und Fotografen Hans-Jürgen Burkhard, Martina Draper, Nadja Ferroukhi, Jérôme Gence, Ana María Arévalo Gosen, Ulla Lohmann, Heinz Stephan Tesarek und Lois Lammerhuber selbst haben in einem 24-Stunden-Zeitraum die Abläufe und Momente am Flughafen Wien festgehalten. Diese außergewöhnlichen Aufnahmen zeigen sowohl den nie schlafenden Flughafenbetrieb als auch stille und emotionale Augenblicke. Der Bildband lädt Leserinnen und Leser dazu ein, den Flughafen Wien aus neuen Perspektiven zu entdecken und auch hinter die Kulissen eines 24/7-Betriebs zu blicken. Das Buch ist ab sofort beim Flughafen Wien, bei Edition Lammerhuber und im Buchhandel zum Preis von 39,- erhältlich. Kürzlich erschien auch ein Bildband des bekannten österreichischen Fachjournalisten und Luftfahrtfotografen Patrick Huber mit dem Titel "Der Flughafen Wien in Bildern von 2005 bis 2006", der unter anderem über den Buchshop der Wiener Wochenzeitung "Falter" erhältlich ist. Und bereits im Jahr 2014 veröffentlichte Austrian Wings eine umfassende Fotoreportage anlässlich des damaligen 60-jährigen Jubiläums des Wiener Flughafens.

Informative Beilage: Chronologie über die 70jährige Geschichte des Flughafen Wien

Als Ergänzung liegt dem Bildband eine ausführliche Chronologie bei, die die 70-jährige Geschichte des Flughafen Wien detailliert beleuchtet. Diese Dokumentation umfasst sowohl historische Bildaufnahmen als auch informative Textbeiträge, die die Entwicklung des Flughafens von seinen Anfängen im Jahr 1954 bis zur heutigen Drehscheibe mit über 80 Airlines und rund 200 Destinationen beschreiben.

Buchpräsentation in der Österreichischen Nationalbibliothek mit über 120 Gästen

Die offizielle Präsentation des Kunstfotobandes und der Chronologie fand am 2. Dezember 2024 im feierlichen Rahmen im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek statt. Über 120 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur, nahmen an der Veranstaltung teil. Moderatorin Nadja Mader führte durch den Abend, während die Flughafen-Vorstände Mag. Julian Jäger und Dr. Günther Ofner gemeinsam mit Verleger Lois Lammerhuber und Autor Thomas Brezina den Fotoband präsentierten. In Würdigung der österreichischen Luftfahrtpionierleistungen übernahm der Flughafen Wien eine Patenschaft für eine Grafik des österreichischen Erfinders Jakob Degen, der 1807 einen Flugapparat mit beweglichen Schwingen konstruierte und bei einer Vorführung in der Wiener Hofburg vor den Augen des staunenden Publikums 17 Meter hochstieg. Übergeben wurde die Urkunde im Rahmen der Veranstaltung von Dr. Johanna Rachinger, Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek.

