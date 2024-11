Unruly Pax auf AUA-Flug: Festnahme nach Landung auf dem Flughafen Wien

Ausgerastet ist ein Passagier auf einem AUA-Flug von New York nach Wien. Nach der Landung in Wien klickten für den Mann die Handschellen.

Planmäßig und ohne Zwischenfälle hob die Boeing 787-9 Dreamliner mit der amtlichen Kennung OE-LPM am Sonntagabend (Ortszeit) vom Flughafen Newark (EWR) im Großraum New York ab und nahm Kurs auf die Zieldestination Wien Schwechat. Doch als es über dem Nordatlantik zu Turbulenzen kam, rastete ein männlicher Passagier in der Business Class aus und attackierte den Purser des Fluges körperlich. Der Kabinenbesatzung gelang es schließlich die Situation zu deeskalieren, sodass der Dreamliner seinen Flug bis zur Landung in Schwechat (VIE) planmäßig fortsetzen konnte.

Nach der Landung wurde der rabiate Fluggast (Fachausdruck in der Airliner-Sprache: Unruly pax) von der Polizei abgeführt. Der verletzte Purser musste medizinisch behandelt werden.

Text & Foto: Patrick Huber, www.der-rasende-reporter.info