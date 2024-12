Blinder Passagier fliegt mit Delta über den Atlantik

Eigentlich sollte man meinen, dass die Zeiten blinder Passagiere an Bord von Verkehrsflugzeugen im Angesicht der strengen Sicherheitsmaßnahmen vorbei sind. Allerdings gelang es nun einer Frau, sich ohne Ticket an Bord eines Delta Air Lines Fluges zu schmuggeln und von den USA bis nach Paris zu fliegen.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 26. November, wurde aber erst Tage später bekannt. Eine Frau hat sich auf dem New Yorker JFK Flughafen ohne Ticket durch sämtliche Kontrollen geschmuggelt und sogar den Ticketscan am Gate beim Boarding umgangen. So gelangte sie an Bord einer Maschine der Delta Air Lines, die als Flug DL264 nach Paris flog - und das, obwohl alle Plätze an Bord der Boeing 767-400ER besetzt waren.

Die Frau hielt sich laut Berichten abwechselnd in den Bordtoiletten auf. Erst kurz vor der Landung in Europa wurde die Crew auf den blinden Passagier aufmerksam. Bei der Landung in Paris übergab die Besatzung die Frau an die lokale Polizei.

Delta Air Lines und die US-Transportsicherheitsbehörde TSA, die für die Sicherheit an Flughäfen zuständig ist, untersuchen den Vorfall. Delta selbst kündigte eine ausführliche interne Aufarbeitung des Zwischenfalls an.

(red)