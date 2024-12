Condor stationiert Flugzeug auf dem Flughafen Wien

„Condor hebt in Wien ab: Die Stationierung eines Condor-Flugzeugs in Wien und die Aufnahme der täglichen Verbindung nach Frankfurt zeigen das Vertrauen der Airline in Wien als attraktiven Ausgangspunkt für Reisende. Mit dieser neuen Verbindung eröffnen wir zusätzliche Reisemöglichkeiten auf der Kurz- und Langstrecke via Frankfurt und machen Wien zu einem noch wichtigeren Knoten für internationale Flüge. Wir freuen uns über die Erweiterung des Destinationsangebots und die Zusammenarbeit mit Condor“, so Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

„Mit unseren neuen Städteverbindungen im Condor Sommerflugplan 2025 erweitern wir unser Angebot für Freizeit- und Geschäftsreisende zugleich. Frankfurt-Wien ist dabei ein wichtiger Baustein: Wir binden mit Wien eine touristische Top-Destination an, die auch für Kongress- und Incentivesegmente hoch attraktiv ist. Zudem ist Wien als größter Flughafen Österreichs ein wertvoller Partner, um unser touristisches Angebot aufzubauen und mit der Stationierung unseres ersten Flugzeuges direkt aus Wien Sommerziele wie Griechenland und Mallorca bedienen zu können“, Christian Lesjak, Sales Director bei Condor.

Condor in Wien: Erstes stationiertes Flugzeug und tägliche Verbindung Wien-Frankfurt

Im Frühjahr 2025 stationiert Condor erstmals ein Flugzeug am Flughafen Wien, um die Streckenexpansion optimal abdecken zu können. Dabei kommt ein Airbus A320-200 zum Einsatz. Im Sommerflugplan 2025 fliegt Condor dann einmal täglich nach Frankfurt. Der Abflug in Frankfurt findet um 15:05 Uhr statt, mit Ankunft in Wien um 16:25 Uhr. Der Rückflug aus Wien startet um 7:40 Uhr mit Ankunft um 9:00 Uhr in Frankfurt. Der Flughafen Frankfurt ist ein bedeutendes internationales Drehkreuz, das sowohl geschäftliche als auch touristische Verbindungen weltweit ermöglicht. Weiterhin bedient die deutsche Airline ab Wien die Sommerziele Palma de Mallorca, Kos und Rhodos.

Über Condor

Condor ist seit 1956 Deutschlands führender Ferienflieger und bringt jährlich über neun Millionen Passagiere zu rund 90 Zielen weltweit. Die Airline fliegt von den größten Flughäfen in Deutschland sowie ab Zürich und Basel in der Schweiz und Wien. Mit einer Flotte von über 50 Flugzeugen, die durch die Condor Technik GmbH an den Standorten Frankfurt und Düsseldorf gewartet werden, erfüllt die Airline höchste Sicherheitsstandards. Als erster deutscher Betreiber des modernen Airbus A330neo hat Condor Ende 2022 die Langstreckenflottenerneuerung gestartet, die bis 2024 abgeschlossen sein wird. Zusätzlich erhält Condor 43 neue Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge der A32Xneo-Familie. Weitere Informationen und Buchungsmöglichkeiten sind zu finden unter www.condor.com.

(red / VIE)