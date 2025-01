Flughafen Wien auf der Ferien-Messe 2025

Der Flughafen Wien ist auch heuer fixer Bestandteil der größten Reise- und Tourismusmesse Österreichs: Von 16. bis 19. Jänner 2025 erhalten Besucher der Ferien-Messe am Stand 320 in der Halle C umfangreiche Informationen zu Angeboten und Services am Flughafen Wien sowie von Air Canada, Croatia Airlines, People’s Viennaline, Ethiopian Airlines, Turkish Airlines und Korean Air. Der Airport-Stand bietet auf 140 m² Highlights wie den Flugsimulator „Birdly“, bei dem aus der Vogelperspektive unter anderem Wien erkundet werden kann und ein Glücksrad, wo jede Stunde Preise wie etwa Gutscheine für Lounges, Shops, Restaurants und Parken sowie Services für den Abflug verlost werden.