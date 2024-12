Embraer 190 in Kasachstan abgestürzt

Bei einer versuchten Notlandung in Aktau (Kasachstan) ist ein Embraer E190 der Azerbaijan Airlines abgestürzt und explodiert. Aktuellen Meldungen zufolge sollen 28 von 67 Personen den Absturz des Embraer 190 der Aserbaidschan Airlines mit der Flugnummer J2-8243 überlebt haben. Mittlerweile mehren sich die Indizien, dass die Maschine vor der missglückten Notlandung mit einer Luftabwehrraketen beschossen worden sein könnte.

Das Unglück ereignete sich in der Nähe der Stadt Aktau im Westen Kasachstans. Die Maschine war am Weg von Baku (Aserbaidschan) nach Grosny (Tschetschenien). Wegen Nebels wurde der Zielflughafen allerdings geschlossen und der Flug wollte nach Machatschkala ausweichen. Gemäß Agenturberichten soll es sich bei dem Unfall um eine missglückte Notlandung handeln.

Indes nähren Bilder des Wracks den Verdacht, dass die Maschine noch in großer Höhe von einer Luftabwehrrakete getroffen worden sein könnte. Mehr dazu in Kürze in einer Analyse von Patrick Huber auf Austrian Wings.

(red MK, CvD)