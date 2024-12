Abgestürzter Azerbaijan Airlines Embraer: Immer mehr Indizien für Abschuss durch Rakete

Einen Tag nach dem Absturz eines Embraer E190 der Azerbaijan Airlines in Kasachstan mehren sich die Hinweise auf einen Abschuss des Flugzeuges durch eine wahrscheinlich russische Flugabwehrrakete.

Bereits gestern analysierten zahlreiche Militär- und Luftfahrtexperten weltweit die Fotos des Wracks und kamen zu dem Schluss, dass der verunglückte Embraer eindeutig Schäden aufweist, wie sie nur durch die Explosion eines Gefechtskopfs einer Luftabwehrrakete entstehen. Über Nacht tauchten weitere Aufnahmen auf, die diese Annahme weiter stützen.

So zeigen Bilder von Videos aus dem Inneren des Flugzeuges vor dem Absturz, dass etliche Splitter der Flugabwehrrakete die Außenhülle des Rumpfes durchschlagen und bis in die Kabine eingedrungen sind. Höchstwahrscheinlich war die russische Flugabwehr für den Beschuss des zivilen Flugzeuges verantwortlich, denn zum Zeitpunkt als sich die Maschine für einen Landeversuch in Grosny im tschetschenischen Luftraum befand, war dort die russische Luftabwehr aktiv, weil es zeitgleich einen ukrainischen Drohnenangriff auf Grosny gab. Es gilt als sehr plausibel, dass die russische Flugabwehr den Jet der Azerbaijan Airlines versehentlich beschossen hat. Selbst russische Militärblogger vermuteten schon gestern Abend einen versehentlichen Abschuss durch russische Luftabwehr.

Indes scheint das Portal "Aviation Herald" unter die russlandfreundlichen Verschwörungstheoretiker gegangen zu sein. Obwohl die Schrapnellschäden am Embraer für Experten weltweit außer Fragen stehen, ignoriert man diese Fakten dort nicht nur, sondern behauptet stattdessen, dass es sich dabei um "politische und militärische Propaganda" handle, mit der "Russland beschuldigt werden soll". Außerdem wurde mit dieser Begründung die Kommentarfunktion unter dem Artikel zum Unglück gesperrt.

