USA: Citation Jet stürzt in Wohngebiet, bekannte Musiker unter Todesopfern

Beim Absturz eines Executive Jets in Amerika sind alle sechs Insassen getötet worden. Am Boden gab es mehrere Verletzte.

Die Cessna S550 Citation S/II (N666DS) war bei Schlechtwetter im Anflug auf den Montgomery-Gibbs Executive Airport (MYF/KMYF) in Kalifornien, als sie aus aus noch nicht geklärter Ursache in ein Wohngebiet stürzte. Alle sechs Insassen an Bord des zweistrahligen Flugzeuges kamen ums Leben. Mehrere Anwohner am Boden wurden verletzt.

Das Flugzeug gehörte der Daviator LLC, opf Sound Talent Group, unter den Toten befinden sich mindestens 3 Mitglieder der Musikindustrie, darunter auch die bekannten Musiker Daniel Williams und Dave Shapiro. Shapiro war selbst ausgebildeter Pilot, es wird angenommen, dass er den Jet selbst flog.

