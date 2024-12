Boeing 737 bei der Landung verunfallt: Mindestens 120 Tote in Südkorea

Die Serie an Flugunfällen reißt nicht ab: Nach der Notlandung einer SWISS A220-300 in Graz am 23. Dezember mit mehreren teils Schwerverletzten und dem Abschuss eines Embraer E190 durch Russland am 25. Dezember mit 38 Toten, verunfallte heute eine Boeing 737-800 mit 181 Menschen an Bord in Südkorea. Es gibt mindestens 120 Todesopfer und kaum noch Hoffnung auf Überlebende. Viele Fragen zum Verlauf der Landung sind indes noch offen.