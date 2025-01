Emirates Premium Economy kommt nach Brisbane

Mit der Einführung des modernisierten A380 mit Premium Economy auf den Flügen EK434 und EK435 wird Brisbane neben Sydney und Melbourne die dritte Destination im australischen Streckennetz von Emirates, die mit einem modernisierten Flugzeug angeflogen wird. Der Einsatz unterstreicht das Engagement der Fluggesellschaft, die erstklassigen Produkte, darunter eine modernisierte Innenausstattung und verbesserte Kabinen in allen Kabinenklassen, erlebbar zu machen.

Emirates bedient Brisbane bereits seit mehr als 22 Jahren und bietet derzeit zwei tägliche Flüge zwischen Dubai und Brisbane an. Mit 77 wöchentlichen Flügen, die die fünf größten Städte Australiens – Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth und Adelaide – über Dubai mit mehr als 140 Zielen im Emirates Streckennetz verbinden, bietet die Fluggesellschaft Reisenden weiterhin eine nahtlose globale Anbindung ab und nach Australien.

Am 30. März 2025 wird zudem ein dritter Service von Melbourne mit der umgerüsteten Boeing 777 auf den Flügen EK404/405 starten. Gemeinsam mit jeweils zwei täglichen Flügen ab Sydney und Melbourne wird Emirates ab dem 1. April 2025 Australien wöchentlich mit insgesamt 4000 Premium Economy Sitzen bedienen. Emirates Passagiere können so ab Wien bis zu ausgewählten Destinationen in Australien durchgehend das neue Premium Economy Reiseerlebnis genießen.

Das Emirates Premium Economy Erlebnis

Der modernisierte Emirates A380 mit Vier-Klassen-Konfiguration verfügt über 14 First Class-Suiten, 76 Liegesitze in der Business Class, 56 geräumige Premium Economy Sitze und 322 Economy Sitze. Die Premium Economy Class befindet sich im vorderen Teil des Hauptdecks und verfügt über 56 Sitze, die in einer 2-4-2-Konfiguration angeordnet sind.

An Bord können Premium Economy Reisende Luxus mit cremefarbenem Leder und einer Holzverkleidung ähnlich wie in der Business Class erleben. Jeder rund 50 cm breite Sitz ist so konzipiert, dass er optimalen Komfort und Unterstützung bietet, mit 6-fach verstellbaren Kopfstützen, einer Fußstütze und der Option, den Sitz in eine angenehme Liegeposition zu bringen. Jeder Sitz verfügt über einen 13,3-Zoll-Bildschirm, Ladestationen und einem Cocktailtisch aus Holz an der Seite. Reisende erhalten zudem kostenlose Amenity Kits aus nachhaltigen und recycelten Materialien sowie eigens für die Premium Economy entwickelte, nachhaltig hergestellte Decken und ein großes Kissen.

Zum kulinarischen Erlebnis in der Premium Economy gehören ein Begrüßungsgetränk, sowie eine Auswahl an Speisen, die mit saisonalen Zutaten zubereitet und auf Royal Doulton-Porzellangeschirr mit Edelstahlbesteck serviert werden. Premium Economy Passagiere können außerdem eine erweiterte Getränkekarte wählen, die Vintage-Weine aus der Emirates Business Class Karte umfasst, darunter ein prickelnder Chardonnay und Chandon Vintage Brut 2016.

Tickets sind auf emirates.com, über die Emirates-App oder in Reisebüros erhältlich.

