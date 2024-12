Flughafen Wien mit 7,4 Prozent Wachstum im Dezember

Die Passagierzahlen legen weiter zu: Im November 2024 stieg das Passagieraufkommen in der Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kaschau/Kosice) um 10,0% auf 2.936.271 Reisende und um 7,4% auf 2.264.936 Reisende am Standort Wien gegenüber dem November des Vorjahres. Das Wachstum hält aktuell auch weiter an: Am 10. Dezember 2024 verzeichnete der Flughafen Wien den 30-millionsten Passagier.

Im November 2024 stieg die Zahl der Lokalpassagiere gegenüber November 2023 am Flughafen Wien auf 1.850.561 (+9,4%) und jene der Transferpassagiere ging leicht auf 407.822 Reisende (-0,7%) zurück. Die Flugbewegungen erhöhten sich auf 17.291 Starts und Landungen (+4,1%). Das Frachtaufkommen nahm gegenüber dem November 2023 um 23,5% auf 27.134 Tonnen zu.

Details zum Passagieraufkommen im November 2024

Im November 2024 stieg das Passagieraufkommen am Flughafen Wien nach Westeuropa auf 754.091 Reisende (+6,1% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im November 2024 insgesamt 173.583 Passagiere (+11,4%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 27.841 Reisende (+10,4%) und nach Afrika 30.607 (+9,8%). In den Nahen und Mittleren Osten reisten im November 2024 insgesamt 56.875 (+1,2%) und in den Fernen Osten 47.388 Passagiere (+27,6%).

Die Flughafen-Wien-Beteiligungen entwickeln sich ebenfalls sehr gut: Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im November 2024 auf 630.637 Reisende (+19,2%). Am Flughafen Kaschau/Kosice legte das Passagieraufkommen stark auf 40.698 Reisende (+29,0%) zu.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis November 2024: +7,3% in Wien und +9,1% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis November 2024 legte das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 7,3% auf kumuliert 29.339.140 Fluggäste zu – und liegt damit mit 0,5% über dem Vorkrisenniveau (2019). Das Frachtaufkommen stieg von Jänner bis November 2024 um 21,6% auf 272.921 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 9,1% auf 38.399.111 Reisende.

Alle Details zu den Verkehrszahlen finden sich in der nachstehenden Tabelle.

Verkehrsentwicklung November 2024

Flughafen Wien (VIE) 11/2024 Diff. % 2023 01-11/2024 Diff. % 2023 Passagiere an+ab+transit 2.264.936 +7,4 29.339.140 +7,3 Lokalpassagiere an+ab 1.850.561 +9,4 22.854.914 +8,7 Transferpassagiere an+ab 407.822 -0,7 6.394.310 +2,4 Bewegungen an+ab 17.291 +4,1 216.471 +5,8 Cargo an+ab (in to) 27.134 +23,5 272.921 +21,6 MTOW (in to) 743.745 +4,9 9.271.951 +8,2 Malta Airport (MLA, vollkonsolidiert) 11/2024 Diff. % 2023 01-11/2024 Diff. % 2023 Passagiere an+ab+transit 630.637 +19,2 8.365.958 +15,0 Lokalpassagiere an+ab 629.806 +19,3 8.354.987 +15,3 Transferpassagiere an+ab 830 -15,8 10.912 -60,1 Bewegungen an+ab 4.197 +19,8 54.576 +14,7 Cargo an+ab (in to) 2.119 +13,6 20.122 +14,8 MTOW (in to) 163.552 +16,8 2.116.190 +13,7 Flughafen Kosice (KSC, at-Equity-Konsolidiert) 11/2024 Diff. % 2023 01-11/2024 Diff. % 2023 Passagiere an+ab+transit 40.698 +29,0 694.013 +18,0 Lokalpassagiere an+ab 40.698 +29,0 694.013 +18,0 Transferpassagiere an+ab 0 n.a. 0 n.a. Bewegungen an+ab 333 +20,7 5.409 +24,4 Cargo an+ab (in to) 0 -33,5 3 +147,4 MTOW (in to) 10.358 +24,9 166.217 +16,6 Flughafen Wien und Beteiligungen (VIE, MLA, KSC) 11/2024 Diff. % 2023 01-11/2024 Diff. % 2023 Passagiere an+ab+transit 2.936.271 +10,0 38.399.111 +9,1 Lokalpassagiere an+ab 2.521.065 +12,0 31.903.914 +10,5 Transferpassagiere an+ab 408.652 -0,7 6.405.222 +2,1 Bewegungen an+ab 21.821 +7,0 276.456 +7,8 Cargo an+ab (in to) 29.253 +22,7 293.046 +21,1 MTOW (in to) 917.655 +7,0 11.554.358 +9,3

(red / VIE)