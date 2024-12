Über 180 Gäste beim Vienna CESEE Airport Forum am Flughafen Wien

Internationaler Luftfahrt-Kongress mit über 180 Branchenvertretern

Mit einer exklusiven Welcome Reception auf der Eventfläche im Flughafen-Tower startete die internationale Fachveranstaltung am 4. Dezember 2024 am Wiener Airport. Am nächsten Morgen wurde die Konferenz mit Keynote-Speeches von Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger, Tourismusstaatssekretärin Susanne Kraus-Winkler und ACI-Generaldirektor Olivier Jankovec eingeleitet. Im Anschluss folgten spannende Vorträge und Podiumsdiskussionen zu wesentlichen Themen der Luftfahrtentwicklung, darunter Wachstumsstrategien für die CESEE-Region, die Entwicklung des Airline-Marktes sowie wirtschaftliche und geopolitische Perspektiven. Am 6. Dezember standen Cybersicherheit, nachhaltige Flughafenentwicklung und die Zukunft von Airport Cities im Mittelpunkt. Abgerundet wurde das internationale Branchentreffen mit der Flughafen Wien-Abendveranstaltung „Aviation Get-Together“ in den Hofstallungen im Wiener Museumsquartier.

Perfekt für Events aller Art: Vienna Airport Conference & Innovation Center am Flughafen Wien

Ort der Veranstaltung war das topmoderne Vienna Airport Conference & Innovation Center im Office Park 4 am Flughafen Wien. Mit insgesamt über 2.600 m² Eventfläche biete sich hier die perfekte Location für Veranstaltungen aller Größenordnungen. Mit verschiedenen Räumlichkeiten mit Kapazitäten bis zu 650 Personen, topmoderner Multimedia- und Konferenztechnik und flexibel einsetzbaren Settings lassen sich Events aller Art durchführen. Alle Eventflächen am Flughafen Wien sind über das Team des Conference & Innovation Center buchbar – darunter auch die wohl spektakulärste Location: „Level 22“ im 22. Stockwerk des Towers mit einem eindrucksvollen Blick über die gesamte Airport-Region. Nähere Informationen unter www.viennaairport.com/conference-center .

(red / VIE)