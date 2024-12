Mit Austrian Airlines zum Jahresende in die Ferien entfliegen

Die einen wollen nur ab in die Wärme und dem weihnachtlichen Trubel an einem Strand entfliehen, die anderen suchen genau das: Weihnachtsstimmung in ganz Europa oder Amerika sowie die Aussicht auf einzigartige Silvesterpartys mit internationalem Flair. Mittlerweile haben sich die Tage und Wochen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel bei den Österreichern zu gefragten Reisezeiten entwickelt.

„Gereist wird in ganz unterschiedlichen Konstellationen zu ganz unterschiedlichen Zielen – neben den klassischen Flügen „nach Hause“ haben wir Pärchen, Familien, Freundesgruppen und ganze Generationen-Gruppen an Bord, die die Weihnachtszeit als ideale Reisezeit sehen. Hier zahlt auch der Trend ein, dass immer mehr Leute gemeinsame Erlebnisse und gemeinsame Zeit in Form einer Reise schenken“, freut sich Austrian CCO Michael Trestl. Ideal dafür - und auch für alle, die vielleicht noch das eine oder andere Last-Minute-Geschenke suchen: die flexiblen Fluggutscheine von Austrian Airlines, die online ganz individuell konfiguierbar sind und sofort zur Verfügung stehen.

Sonnenziele matchen sich mit eisigen Destinationen

Nahezu ausgebucht sind die Austrian Airlines Flüge aktuell nach Bangkok – und das bei einer Frequenz von bis zu 13 Flügen pro Woche während der Feiertage.

Österreicher sind langjährige und treue Thailandfans, die Bangkok für einen Cityaufenthalt und Ausgangspunkt für ihre Badereisen nutzen. Ebenso nur mehr ganz wenige Restplätze gibt es auf den Flügen auf die Malediven (sechs Mal pro Woche) und nach Mauritius (drei Mal pro Woche) – die Trauminseln und Traumstände des Indischen Ozeans stehen für viele ganz oben auf der Wunschliste. Weitere Ziele für Sonnenfreunde stehen mit Hurghada (drei Mal pro Woche), dem andalusischen Malaga (bis zu sieben Mal pro Woche), mit Larnaka/Zypern (sogar bis zu zwei Mal täglich) sowie mit Gran Canaria und Fuerteventura (einmal pro Woche) zur Verfügung.

Wintersonne Deluxe – jedoch in Kombination mit klirrender Kälte und Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt – erfreut sich einer immer größeren Fangemeinde. Tromsø in Norwegen fliegt Austrian aktuell drei Mal die Woche an, die finnischen Winter-Highlights Rovaniemi und Kittilä jeweils ein Mal pro Woche. Ivalo – rund 250 km nördlich des Polarkreises – ergänzt ab Ende Jänner dann noch das Austrian Airlines Portfolio an „garantiert frostigen Destinationen“.

Weihnachtsmärkte und Silvesterpartys als Boost für Citytrips

Die sehr individuelle Weihnachtsstimmung einer neuen Stadt erleben, auf den Weihnachtsmärkten lokale und saisonale Schmankerln probieren, fremde Bräuche und Traditionen erleben oder nach Herzenslust das Weihnachtsgeld gleich wieder ausgeben – dazu laden Citytrips in ganz Europa und auch in Nordamerika ein.

Besonders beliebt dafür sind aktuell in Deutschland Berlin und Hamburg, in der Schweiz Zürich und Genf sowie das dänische Kopenhagen und das schwedische Stockholm, die teilweise sogar mehrmals täglich ab Wien angeflogen werden.

In den USA hat die Strahl- und Anziehungskraft von „Christmas in New York“ auch nach Jahrzehnten nicht nachgelassen – ebenso wie für viele „New Year on Times Square“ zu einem Once-in-a-Lifetime-Ziel zählt. Das spiegelt sich auch in der aktuell sehr hohen Nachfrage nach den fünf Flügen wöchentlich nach New York bzw. Newark wieder. Aber auch Boston (drei Mal pro Wochen), Chicago (vier Mal pro Woche) und Washington (fünf Mal pro Woche) erfreuen sich zunehmender Beliebtheit über die Weihnachtsfeiertage und für den Start ins neue Jahr.

Gute Vorbereitung statt Jahresend-Stress

Für einen möglichst stressfreien Start in den Urlaub steht auf der Austrian Airlines Website ein Travel Briefing zur Verfügung – ein Reise-Leitfaden mit allem Wissenswerten für die Reisevorbereitung.

Austrian Airlines empfiehlt in den kommenden Tagen und Wochen eine frühzeitige Anreise zum Flughafen einzuplanen. So bleibt auch bei erhöhtem Passagieraufkommen genügend Zeit beim Check-in oder den Sicherheitskontrollen. Weiters sollten Fluggäste die aktuellen Informationen zum Flug immer im Blick behalten. Mit Eingabe der Flugnummer erhält man auf der Austrian Website relevante Informationen zum Flugstatus.

Damit auch für die jüngsten Gäste der „Flug wie im Flug“ vergeht und keine Langeweile aufkommt, vertreibt Austrian Airlines den Kids mit Spielen und Puzzeln die Flugzeit. Auf längeren Flügen wird auch ein spannendes Unterhaltungsprogramm bestehenden aus Filmen, Musik oder Hörbüchern geboten.

Darüber hinaus steht auf www.austrian.com eine breite Auswahl an Magazinen für Kinder und Jugendliche zum kostenlosen Download bereit. So findet man hier u.a. auch Malvorlagen, die vor Abflug ausgedruckt werden können oder während des Fluges einfach digital auf den Mobilgeräten ausgemalt werden können.

(red / OS)