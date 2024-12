AirHelp Score 2024: "Austrian Airlines gehören zu den besten Airlines der Welt"

Brussels Airlines ist die beste Fluggesellschaft der Welt. Das ist das Ergebnis des AirHelp Scores 2024. Das Travel-Tech-Unternehmen AirHelp ( www.airhelp.de ) hat dafür 109 Fluggesellschaften nach Faktoren wie Kundenzufriedenheit, Pünktlichkeit und dem Umgang mit Entschädigungsforderungen analysiert. Qatar Airways steigt zum ersten Mal seit neun Jahren auf den zweiten Platz ab, während United Airlines aufsteigt und sich damit den dritten Platz sichern kann.

Brussels Airlines verschafft sich den ersten Platz

Brussels Airlines belegt im diesjährigen AirHelp Score den ersten Platz. Im Vergleich zum vergangenen Jahr schafft die Fluggesellschaft damit einen rasanten Aufstieg vom zwölften Platz. Der Sieger des diesjährigen AirHelp Scores überzeugt mit 8,12 von zehn Punkten und überholt Qatar Airways um 0,01 Punkte. Zwei der amerikanischen Airlines schneiden im Vergleich zum letzten Jahr besser ab: United Airlines und American Airlines belegen den dritten und vierten Platz. Die isländische Fluggesellschaft Play wurde in diesem Jahr neu ins Ranking aufgenommen und belegt mit einer Punktzahl von 7,89 (bzw. 7,889) den fünften Platz. Knapp dahinter folgt die österreichische Fluggesellschaft Austrian Airlines mit 7,89 (bzw. 7,886) Punkten.



Europäische Airlines liegen im Jahr 2024 im Durchschnitt bei 6,24 Punkten – ein Abstieg um 0,66 Punkte zum Vorjahr. Trotzdem sind unter den zehn besten Airlines im AirHelp Score sechs europäische Airlines vertreten.

Internationales Schlusslicht

Die fünf Letztplatzierten kommen aus allen Himmelsrichtungen. Auch zwei europäische Fluggesellschaften reihen sich hier ein. Tunisair nimmt mit einer Gesamtwertung von 3,63 Punkten den 109. und damit den letzten Platz des Rankings ein, gefolgt von der polnischen Fluggesellschaft Buzz (4,45 Punkte). Nouvelair landet mit einer Gesamtwertung von 4,48 auf dem drittletzten Platz. Bulgaria Air belegt mit einem Score von 4,59 Platz 106. Mit einer Punktewertung von 4,6 Punkten landet El Ai Israel Airlines im internationalen Vergleich auf Platz 105.

Oman Air und Play sind die pünktlichsten Airlines des Vergleichs

Die belgische Fluggesellschaft ist zwar Gesamtsieger, doch in Bezug auf die Pünktlichkeit landet Brussels Airlines nur auf Platz 29 (7,8 Punkte). Die pünktlichsten Airlines sind Oman Air und die isländische Fluggesellschaft Play mit jeweils neun Punkten. Auf Platz zwei und drei folgen Kuwait Airways und die indonesische Airline Garuda Indonesia mit 8,8 bzw. 8,7 Punkten. Die schlechtesten Ergebnisse im Hinblick auf Pünktlichkeit liefern die Fluggesellschaften Tunisair (4,7 Punkte), Egyptair (4,8 Punkte) sowie Air Caraïbes (5,0 Punkte).

Nahöstliche und asiatische Fluggesellschaften überzeugen bei der Kundenzufriedenheit

Den ersten Platz in dieser Kategorie belegt die Fluggesellschaft Emirates aus Dubai mit neun Punkten. Qatar Airways folgt gemeinsam mit Garuda Indonesia auf dem zweiten und dritten Platz mit jeweils 8,88 und 8,87 Punkten. Dicht dahinter befinden sich Singapore Airlines und Virgin Atlantic mit rund 8,83 Punkten – die einzigen europäischen Airlines unter den Top 10. Asiatische Fluggesellschaften machen die zweite Hälfte in dieser Kategorie aus: All Nippon Airways belegt den siebten Platz (8,61 Punkte), Thai Airways International den achten (8,58 Punkte), Japan Airlines den neunten (8,57 Punkte) und Etihad Airways mit einer Punktewertung von 8,56 den zehnten Platz. Insgesamt scheinen Kundinnen und Kunden einigermaßen zufrieden mit den Fluggesellschaften auf der Welt zu sein. Auf dem letzten Platz liegt Tunisair mit sechs Punkten – knapp vor BRA Braathens Regional Airlines (6,7 Punkte) und Ryanair (6,8 Punkte).

Air Serbia und Air Arabia gehen am besten mit Entschädigungsanträgen um

Wer bei Verspätungen oder Flugausfällen seinen Anspruch auf Entschädigung geltend machen möchte, stößt bei vielen Airlines auf Ignoranz. Nicht aber bei Air Serbia und Air Arabia, die mit neun und 8,8 Punkten in der Kategorie den ersten und zweiten Platz belegen. Die belgische Fluggesellschaft Brussels Airlines, die auch den ersten Platz im Gesamtranking belegt, liegt in der Kategorie Entschädigungsanträge auf Platz drei (8,7 Punkte).

Tomasz Pawliszyn, CEO von AirHelp, kommentiert: „Für uns ist es natürlich sehr interessant, die Entwicklungen über die letzten Jahre zu beobachten. Der Aufstieg von Brussels Airline von Platz zwölf auf eins verdeutlicht, wie schnell sich eine Fluggesellschaft innerhalb eines Jahres weiterentwickeln kann. Wir freuen uns als deutsches Unternehmen natürlich auch über die gute Platzierung einiger deutscher Airlines wie Eurowings, Lufthansa und Discover Airlines sowie über den sechsten Platz von Austrian Airlines aus unserem Nachbarland. Unsere Analyse soll nicht nur dazu beitragen, Weiterentwicklung anzustoßen, sondern auch bewerte Airlines dazu anregen, sich stetig zu verbessern und das Feedback der Fluggäste zu nutzen. Schließlich stehen wir für deren Rechte ein und bemühen uns, eine zufriedenstellende Lösung für beide Seiten zu finden."

(red / AirHelp)