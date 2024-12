Schutz vor Terrorstaat Russland: Norwegen will F-35 nach Polen verlegen

Wie der norwegische Verteidigungsminister Bjørn Arild Gram bekannt gab, wolle sein Land in Abstimmung mit dem NATO-Partner Polen nun F-35 Kampfjets, Luftabwehrsysteme sowie etwa 100 Soldaten nach Polen stationieren. Damit will Norwegen den Schutz des in der Nähe der ukrainischen Grenze gelegenen Flughafens Rzeszow unterstützen. Dieser Flughafen ist ein wichtiger Umschlagplatz für Waffenlieferungen des Westens an die vom russischen Diktator und Kriegsverbrecher Wladimir Putin völkerrechtswidrig überfallene Ukraine. Die Verlegung des norwegischen Schutzkontingents soll bereits in den kommenden Tagen erfolgen.

"Die Situation in der Ukraine ist kritisch und der Transport von Material in das Land findet zu einem großen Teil durch Polen statt", so Gram.

Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz dankte Norwegen für dieses Engagement über den Kurznachrichtendienst Twitter/X mit den Worten: "Ab Dezember wird die Sicherheit unserer Grenzen weiter verstärkt. Vier norwegische F-35 und ihre Luftabwehrsysteme werden unseren Raum und die Ostflanke der Nato schützen. Vielen Dank an unsere Verbündeten aus Norwegen."

(red)