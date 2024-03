In Zentralrussland hat sich am gestrigen Dienstag ein schweres Flugzeugunglück ereignet. Bei dem Unglück starben zahlreiche Militärangehörige, die als Besatzungsmitglieder auf dem russischen Frühwarnflugzeug A-50 eingesetzt werden.

Das Unglück ereignete sich in der zentralrussischen Region Iwanowo. Aus vorerst ungeklärter Ursache - russische Quellen sprechen von einem möglichen Vogelschlag - geriet eines der vier Triebwerke einer IL-76 der russischen Luftstreitkräfte kurz nach dem Start in Brand. Amateuraufnahmen im Internet zeigen, wie sich die Turbine schließlich von der Tragfläche löst und zu Boden stürzt. Die schwer havarierte IL-76 verliert weiter an Höhe, schlägt in einem Wald auf und explodiert.

Alle 15 Insassen sterben. Laut russischen Quellen waren die Insassen hochqualifizierte Spezialisten, die auf dem Frühwarnflugzeug A-50, eine Art russische AWACS, eingesetzt werden. Damit ist der Absturz ein doppelt schwerer Schlag für das von der EU wegen des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges gegen die Ukraine als Terrorstaat eingestufte Russland. Die ukrainischen Heimatverteidiger hatten erst kürzlich 2 A-50 abgeschossen, wobei alle Besatzungsmitglieder - darunter hohe Offiziere der russischen Luftwaffe - ums Leben gekommen waren.

Durch den gestrigen Unfall verlor Russland auf einem Schlag weitere Besatzungsmitglieder, die nicht leicht zu ersetzen sind.

(red)