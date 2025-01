Boeing 737 Crash der Jeju Air: Stimmenrekorder ausgelesen, Datenrekorder geborgen

Beide Flugschreiber konnten aus dem Wrack geborgen werden. Obwohl schwer beschädigt, konnten die Ermittler die Daten des Stimmenrekorders (Cockpit Voice Recorders, kurz CVR) bereits ausgelesen werden. In weiterer Folge arbeiten die Ermittler nun daran, ein Transkript der (letzten) Gespräche im Cockpit zu erstellen. Die Inhalte des Flugdatenrekorders (Flight Data Recorder, kurz FDR) konnten dagegen noch nicht gesichert werden. Grund sollen die erheblichen Schäden am Gerät sein. Es wird nun in die USA geschickt, wo Experten die Daten auslesen sollen.

Die Boeing 737-800 der Jeju Air hatte am 29. Dezember 2024 während des Anfluges auf die Piste 01 des Flughafens von Muan einen Birdstrike und führte daraufhin einen Go around durch. Danach überschlugen sich die Ereignisse: Statt das reguläre Fehlanflugverfahren durchzuführen, machten die Piloten in niedriger Höhe eine 180 Grad-Kurve und setzten die Maschine mit eingefahrenem Fahrwerk und eingefahrenen Landeklappen auf. Der Bodenkontakt erfolgte dabei mit hoher Geschwindigkeit und erst weit hinter dem Pistenanfang, wodurch der Jet das Ende der Startbahn überschoss und mit einem dort befindlichen Betonwall kollidierte. Das Flugzeug explodierte. Nur 2 der 181 Menschen an Bord überlebten.

Text: Patrick Huber