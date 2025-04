Österreichischer Flugunfallermittler als Experte in "Air Crash Investigation" Dokumentation

Der österreichische Flugunfallermittler und gerichtlich beeidete Sachverständige Thomas Friesacher, PhD, MSc wurde von National Geographic Television als Experte für die weltweit bekannte Dokumentationsreihe "Air Crash Investigation" (im deutschsprachigen Raum bekannt als "Mayday – Alarm im Cockpit") herangezogen. In der Weltpremiere der 25. Staffel, die in 144 Ländern und 26 Sprachen ausgestrahlt wird, erklärt Friesacher als Flugunfallermittler die Zusammenhänge eines der untersuchten Unfälle.

In der Episode "Dichter Nebel über Luxemburg" (Englische Version: Season 25, Episode 4), die weltweit ausgestrahlt wird, gibt Friesacher tiefgehende Einblicke in die Unfallursachen und den Untersuchungsprozess. Als ehemaliger Austrian Airlines-Pilot und ausgebildeter Flugunfallermittler bringt er seine umfassende Expertise in die Serie ein.

Thomas Friesacher ist Spezialist für Flugunfalluntersuchung und die forensische Rekonstruktion von Vorfällen und Unfällen in der Luftfahrt. Mit seinem Unternehmen AeroXpert Visuals GmbH erstellt er detailgetreue 3D-Rekonstruktionen und Erklärvideos zu Flugunfällen.

(red / AeroXpert Visuals )