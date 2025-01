Boeing 777 der AUA fliegt erstmals mit Haifischhaut

Weltweit erste Boeing 777-200ER hebt mit effizienzsteigender Sharkskin-Oberflächentechnologie von Lufthansa Technik ab - bis März sollen drei weitere Triple Seven der rot-weiß-roten Traditionsairline damit beklebt werden.

„Hai in the sky!“: Die erste Austrian Airlines Boeing 777-200ER, die mit der innovativen AeroSHARK Oberflächentechnologie ausgestattet wurde, hat ihren Erstflug erfolgreich abgeschlossen. Die Langstreckenmaschine mit der Kennung OE-LPC hob gestern Nacht erstmals mit „Haifischhaut“ als OS26 von Bangkok Richtung Wien ab, wo sie heute um 5:00 Lokalzeit landete. Die OE-LPC ist die erste von insgesamt vier B777-200ER, die Austrian mit der Technologie ausstatten wird. Der durch die Folie deutlich verringerte Reibungswiderstand wird den CO 2 -Ausstoß und den Treibstoffverbrauch der Austrian Airlines Langstreckenflotte senken. Die Beklebung der vier Maschinen wird mit März 2025 abgeschlossen sein.

Mit dem Anbringen von insgesamt 830 Quadratmetern Riblet-Film pro Flugzeug auf Rumpf- und Triebwerksgondeln-Oberfläche kann eine Einsparung von ungefähr einem Prozent des gesamten Treibstoffverbrauchs pro Flug erzielt werden. Auf vier B777 angebracht, kann die Technologie einen Einsparungseffekt von etwa 2.650 Tonnen Treibstoff und über 8.300 Tonnen CO 2 erreichen. Dies entspricht ca. 46 Flügen von Wien nach New York.

„Die Reduktion unserer CO 2 -Emissionen im Flugbetrieb steht im Zentrum unserer Nachhaltigkeitsbemühungen. Die Anbringung der von Lufthansa Technik entwickelten ‚Haifischhaut‘ ist eine wichtige Investition, um unsere Langstreckenflieger effizienter fliegen zu können“, sagt Austrian COO Francesco Sciortino.

Austrian Airlines ist die erste Fluggesellschaft, die diese Technologie auf der Boeing 777-200ER einsetzt. Zu diesem Zweck erwirkte Lufthansa Technik bei der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) eine Erweiterung der bestehenden Zulassung für dieses Flugzeugmuster. „Mit dieser Zertifizierung ist der Weg frei für den flottenweiten Einsatz unserer Haifischhaut-Technologie auf 777-200ER-Flugzeugen. Damit unterstützen wir Fluggesellschaften weltweit dabei, ihre Betriebseffizienz zu steigern und Umweltziele zu erreichen“, sagt Harald Gloy, Chief Operating Officer von Lufthansa Technik.

„AeroSHARK“ ist eine gemeinsam von Lufthansa Technik und BASF entwickelte Oberflächentechnologie, die aus rund 50 Mikrometer kleinen durchsichtigen Rippen – den sogenannten Riblets – besteht. Sie imitiert die Eigenschaften der besonders strömungsgünstigen Haifischhaut und optimiert somit die Aerodynamik an relevanten Stellen des Flugzeugs.

Die Haifischhaut-Technologie ist ein weiterer Schritt entlang des CO 2 -Reduktionspfads von Austrian Airlines. Gemeinsam mit der Lufthansa Group will Austrian ihre CO 2 -Emissionen bis 2030 gegenüber 2019 um 30,6% reduzieren.

(red / OS)