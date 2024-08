Weniger Spritverbrauch: AUA rüstet Boeing 777 mit "Haifischhaut" aus

Austrian Airlines wird ab Dezember 2024 als erste Airline weltweit Maschinen des Typs Boeing 777-200ER mit der innovativen „AeroSHARK“-Oberflächentechnologie ausstatten. Bei insgesamt vier Boeing 777-200ER werden Rumpf und Triebwerksgondeln mit der gemeinsam von Lufthansa Technik und dem Unternehmen BASF entwickelten „Haifischhaut“ beklebt. Der durch die Folie deutlich verringerte Reibungswiderstand wird den CO 2 -Ausstoß der Austrian Airlines Langstreckenflotte und den Treibstoffverbrauch senken.

Einsparungen von über 8.000 Tonnen CO 2

Mit dem Anbringen von insgesamt 830 Quadratmetern Riblet-Film pro Flugzeug auf Rumpf- und Triebwerksgondeln-Oberfläche kann eine Einsparung von ungefähr einem Prozent des gesamten Treibstoffverbrauchs pro Flug erzielt werden. Auf vier B777 angebracht, kann die Technologie einen Einsparungseffekt von etwa 2.650 Tonnen Treibstoff und über 8.300 Tonnen CO 2 erreichen. Dies entspricht ca. 46 Flügen von Wien nach New York.

„Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und nehmen jeden möglichen Schritt zur CO 2 -Reduktion innerhalb unseres Flugbetriebes wahr. Das Effizienzpotential der ‚Haifischhaut‘ mag mit einem Prozent nicht nach viel klingen, bringt in Summe auf der Langstrecke aber Tausende Tonnen an CO 2 -Einsparung pro Jahr“, sagt Austrian COO Francesco Sciortino. „Auch wenn sich unsere B777 in ihren letzten Dienstjahren befinden, tätigen wir diese Investition, um unseren CO 2 -Reduktionszielen eine Flossenlänge näherzukommen.“

„Dass wir mit Austrian Airlines die treibstoffsparende Haifischhaut-Technologie auf ein weiteres Flugzeugmuster ausrollen, ist auch eine erfreuliche Nachricht für andere Boeing 777-200ER-Betreiber”, betont Harald Gloy, COO bei Lufthansa Technik. „Das sind die ersten von hoffentlich vielen weiteren Flugzeugen dieses Typs, die dank ‚AeroSHARK‘ einen geringeren Kerosinverbrauch und eine verbesserte CO₂-Bilanz aufweisen können.“

„AeroSHARK“ ist eine gemeinsam von Lufthansa Technik und BASF entwickelte Oberflächentechnologie, die aus rund 50 Mikrometer kleinen durchsichtigen Rippen – den sogenannten Riblets – besteht. Sie imitiert die Eigenschaften der besonders strömungsgünstigen Haifischhaut und optimiert somit die Aerodynamik an relevanten Stellen des Flugzeugs.

Austrian wird ab Dezember 2024 sukzessive vier ihrer gesamt sechs Boeing 777-200ER Langstreckenflieger mit der Oberflächentechnologie ausstatten. Die Beklebung aller vier Maschinen wird mit März 2025 abgeschlossen sein.

Die Haifischhaut-Technologie ist ein weiterer wichtiger Baustein für den CO 2 -Reduktionspfad von Austrian Airlines. Gemeinsam mit der Lufthansa Group will Austrian ihre CO 2 -Emissionen bis 2030 gegenüber 2019 um 30,6% reduzieren.

Dass Austrian Airlines in diese Maßnahme investiert, ist ein weiteres Indiz dafür, dass die Airline mit einer Verzögerung bei der Einflottung weiterer Boeing 787 Dreamliner rechnet.

(red / O)